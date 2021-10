Nadia Nadim : « L’Afghanistan fera toujours partie de moi, que je le veuille ou non »

Nadia Nadim, joueuse internationale danoise, est au centre d'un film intimiste qui revient sur un projet très personnel : retourner dans son pays de naissance, l’Afghanistan, pour y retrouver les médailles militaires de son père, exécuté par les talibans en l’an 2000.

« Je voulais voir si l'Afghanistan ressemblait encore à l’image que j’en garde dans ma tête. »

« Je ne sais pas exactement où se trouve mon identité, mais ce dont je suis certaine en revanche, c’est que l’Afghanistan fait partie de moi et que ce sera toujours le cas, que je le veuille ou non. »

« Pour ma mère, devenir médecin, c’est plus important qu’être footballeuse, une réflexion typique de la culture asiatique ! »

« Ce qui m’a le plus effrayée lors du retour des talibans, c’est que les choses soient allées aussi loin en cinq putains de jours et que ces hommes des cavernes ont désormais l’avenir des gens entre leurs mains. »

Propos recueillis par Julien Duez

Crédit photos : Federation entertainment/Echo Studio.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

S’il fallait retenir un adjectif pour définir Nadia Nadim (33 ans), c’est « infatigable » qui sortirait en premier. Entre une opération au genou et un retour imminent au Danemark pour y entamer le dernier semestre de ses études de médecine, l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain - aujourd’hui sous contrat avec le Racing Louisville en D1 américaine - a pris le temps de parler du documentaire, diffusé ce mercredi sur Canal+ (21h10).Cela dépend de qui je rêve !Ou bien des gens qui sont autour de moi. S’ils parlent en anglais, je rêve en anglais. Si ce sont mes sœurs, je rêve en danois. Si c’est ma mère, je rêve en dari. Quand je faisais la sieste après l’entraînement au PSG, c’était en français.Oui, je le pense ! Les rêves sont ces choses lointaines que l’on a en face de soi et que l’on veut absolument atteindre. C’est à travers eux que je repousse mes limites et qui me donnent la direction vers laquelle je veux aller.Elle germait dans mon esprit depuis des années. De mon père, il ne reste plus que trois choses aujourd’hui : un stylo en or, un chapelet de prières et un costume. Chacune de mes sœurs a hérité de l’un de ces objets et je voulais moi aussi posséder quelque chose qui avait appartenu à mon père. Mais derrière la symbolique des médailles militaires, il y avait quelque chose de plus profond...Voilà, et je voulais voir s’il ressemblait encore à l’image que j’en garde dans ma tête. Ç’aurait également été l’occasion de refermer un chapitre de ma vie qui est désormais derrière moi, de pouvoir lui dire correctement au revoir.J’en ai parlé à certaines, tout le monde trouvait que c’était une bonne idée, mais ce qui a coincé, ce sont les conflits d’agendas. À cause de mon emploi du temps chargé au PSG, je n’aurais pu me libérer que quelques jours pendant la trêve hivernale, ç’aurait été un déplacement express, or nous aurions aimé prendre le temps de vivre ce moment toutes ensemble. Peut-être y arriverons-nous à l’avenir, qui sait... Mais avec le récent retour des talibans au pouvoir, je ne suis pas optimiste pour le moment.En effet, car je déteste que l’on me dise ce que je peux ou ne peux pas faire. Et là, tout le monde me disait que ce serait impossible et je voulais leur prouver qu’ils avaient tort. Sauf que je ne pouvais pas réfléchir égoïstement parce qu’il n’en allait pas que de ma propre sécurité, mais aussi de celle du groupe qui m’aurait accompagnée. Donc oui, c’était frustrant, mais en même temps, c’était paradoxal parce que je suis afghane et que je ne peux pas retourner chez moi. Je ne me serais jamais imaginée que ce serait aussi compliqué.J’ai été élevée au Danemark, mais j’ai le sentiment d’être partout chez moi, que ce soit aux États-Unis, en France, peu importe. Je ne sais pas exactement où se trouve mon identité, mais ce dont je suis certaine en revanche, c’est que l’Afghanistan fait partie de moi et que ce sera toujours le cas, que je le veuille ou non. Je suis née là-bas, je ne peux pas tourner le dos à ce que je suis.Difficile à dire... Peut-être des odeurs. Celle du melon par exemple. C’est en Afghanistan que l’on trouve les meilleurs melons du monde et c’est encore mon fruit préféré. Mais dans le même temps, je pense inévitablement à l’odeur du sang, à celle du cadavre de mon oncle qui a presque entièrement brûlé après des tirs de roquettes. Mon expérience est faite de contrastes extrêmes. Tout n’était pas bon et tout n’était pas mauvais, c’est un mélange de choses belles et horribles.Non, je ne dirais pas ça. C’est difficile à expliquer. Une mission, c’est quand on a un objectif et que l’on met en place tous les moyens possibles et imaginables pour l’atteindre. Pour ma part, je sais que je veux retourner un jour en Afghanistan, mais je dois faire avec la réalité du terrain. Je sais que cela finira par arriver, mais cela ne peut pas se faire n’importe comment et à n’importe quel prix.Bonne question. Je crois qu’aujourd’hui, la priorité, c’est l’éducation et la santé. Si les enfants obtiennent ces deux choses-là, on pourra ensuite réfléchir à implanter doucement des initiatives à caractère sportif.Tout a commencé avec des messages privés que m’a envoyé une scénariste. Des messages comme ça, j’en reçois des tonnes chaque jour et généralement, je n’y donne pas suite, mais Edith revenait constamment à la charge en insistant, et je me suis ditOn s’est donc rencontrées, en compagnie de Myriamet Anissa. Ce que j’en retiens, c’est d’abord une rencontre humaine et qui a été déterminante pour la suite du projet. Je ne connaissais pas Anissa, pas plus que son travailWonder Boy, mais c’est sa personnalité authentique et les échanges que nous avons menés qui m’ont convaincue de faire ce film avec elle. Le tournage devait durer six mois, mais la situation que l’on connaît l’a considérablement rallongé. Il n’empêche que cela reste une très bonne expérience. Aujourd’hui, Anissa connaît ma famille aussi bien que moi, et je sais que c’est quelqu’un dont je resterai proche tout au long de ma vie.Quand on est face caméra, c’est plus difficile de cacher ses émotions que quand on les couche sur le papier. Par exemple, quand je pleure, je pleure vraiment, et on le voit. Le documentaire renvoie donc un portrait qui est plus authentique, sans filtre. Si vous lisez le bouquin, vous aurez peut-être une image de moi qui sera différente de ce que je suis en réalité. Et ce format-là permet de rajouter beaucoup plus de détails, tandis qu’avec les contraintes de longueurs inhérentes à un documentaire, il faut être capable de parfois lire entre les lignes.De mémoire, ma mère m’a toujours dit ça quand mon contrat arrivait à échéance. Je crois que c’est parce qu’elle a toujours vu le foot comme un hobby et qu’elle aimerait m’avoir proche d’elle à la maison. Et puis pour elle, devenir médecin, c’est plus important qu’être footballeuse, une réflexion typique de la culture asiatique !Je ne crois pas. Même si je peux devenir émotive en évoquant certains sujets, ce sont des choses dont j’ai déjà parlé plusieurs fois par le passé. Je pense qu’il s’agit plus de raconter des faits, une histoire.Vous pouvez le voir comme une histoire triste, mais le message derrière ce film, c’est comment la surmonter justement, comment faire pour aller de l’avant. Et pour les gens qui verront ce documentaire et sont actuellement dans la situation dans laquelle ma famille et moi étions il y a vingt ans, cela fera peut-être figure de message d’espoir.On peut dire ça comme ça, oui. Ce qui m’a le plus effrayée, c’est que les choses soient allées aussi loin en cinq putains de jours et que ces hommes des cavernes ont désormais l’avenir des gens entre leurs mains. Et je n’aurais jamais imaginé revivre ça un jour. Bien sûr, je ne l’ai pas vécu physiquement cette fois-ci, mais en regardant les nouvelles, je savais ce que ressentait la population. La première fois, les talibans ont débarqué comme un groupe terroriste, cette fois-ci, ils portent un masque, et c’est ça le plus dangereux.Je le crois, oui. Pour moi, c’est le 11 septembre qui a contribué à changer l’image qu’ont certaines personnes vis-à-vis des migrants, en particulier à cause des gens qui utilisent la religion pour tuer. Le sentiment de peur s’est accru, et on fait un amalgame entre des réfugiés, une religion et le terrorisme. On va leur dire que c’est à cause d’eux que les attaques contreont eu lieu par exemple et qu’on ne veut pas d’eux par conséquent. Et une fois que l’on a établi un lien de causalité entre la migration et la dangerosité, on en oublie que ce sont des êtres humains qui fuient leur pays et qui sont dans le besoin. Mais je ne sais pas quelle pourrait être la clé pour changer cet état de fait. Peut-être mieux éduquer pour éradiquer la peur. En tout cas, je l’espère.