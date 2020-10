Müller devient le joueur allemand le plus titré de l'histoire

????????? Bundesliga ?????? DFB Pokal?????? DFL Supercup ?? Champions League?? Super Cup ? World Cup ? Club World Cup @esmuellert_'s 27th trophy makes him the most decorated German player of all time. Legend of the game. ⭐#MiaSanFamily pic.twitter.com/B4l9rYqMve — ?? FC Bayern US ?? (@FCBayernUS) September 30, 2020

König Müller.L'infatigable Thomas Müller, 30 piges, a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, ce mercredi, avec la victoire du Bayern Munich face à Dortmund lors de la Supercoupe d'Allemagne (3-2) . Buteur sur un coup de casque à la 31minute après un bijou de centre d'Alphonso Davies, le champion du monde a fait péter un record, dépassant son ancien coéquipier Bastian Schweinsteiger en remportant un 27trophée. Le bilan du loustic ? Une Coupe du monde, deux Ligues des champions, neuf Bundesliga, six Pokal, six Supercoupes d'Allemagne, deux Supercoupes d'Europe et une Coupe du monde des clubs. De quoi devenir le joueur allemand le plus titré de l'histoire, donc. Dani Alves commence à s'inquiéter.