MU retourne Tottenham

Mené à la pause, Manchester United repart de Londres avec la victoire grâce à Fred et Cavani (1-3). Les Mancuniens font un pas de plus vers la qualification en Ligue des champions, tandis que Tottenham s'en éloigne inexorablement.

Le Son qui tue

Cavani d'espion

Tottenham (4-2-3-1): Lloris - Reguilón, Dier, Rodon, Aurier - Højbjerg, Ndombele (Lamela, 78e) - Son, Lucas (Bale, 82e), Lo Celso (Sissoko, 61e) - Kane. Entraîneur: José Mourinho.





Manchester United (4-2-3-1): Henderson - Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - Fred, McTominay - Rashford (Greenwood, 72e), Pogba, Fernandes (Matić, 90e) - Cavani. Entraîneur: Ole Gunnar Solskjær.

Peu importe les vents contraires, le but et Edinson Cavani gardent une relation intime. Un temps maudit à la suite d'un but refusé en première période, l'attaquant uruguayen s'est énervé... mais la frustration n'était que passagère. Dans le fond, l'ancien buteur du Paris Saint-Germain garde l'âme du besogneux et de celui qui ne mesure jamais ses efforts. Dès lors, le football l'a justement récompensé : à la suite d'un centre de Mason Greenwood, le numéro 7 desest là pour planter son septième but en Premier League cette saison d'une tête plongeante caractéristique. Cela tombe bien, le 7 constitue un chiffre saint. Au milieu des Diables, Cavani donne de la joie : à sept journées du terme du championnat, voilà son équipe neuf points devant Chelsea (cinquième, premier non-qualifié pour la prochaine C1).Pour espérer intégrer le top 4 de Premier League, Tottenham doit battre Manchester United une seconde fois dans la saison. Seulement, deux problèmes font face aux. D'une, leur adversaire mancunien est toujours invaincu à l'extérieur depuis le début du championnat en quinze rencontres (neuf victoires, et six nuls). Une exception, en Europe. De deux, les dauphins de City souhaitent laver l'affront historique du match aller à Old Trafford avec six buts pris dans le buffet. Alors ? Alors, MU ne laisse aucun espace aux Londoniens et Rashford oblige Eric Dier à un tacle salvateur (16). Après une demi-heure de jeu, les deux équipes n'ont cadré aucun tir et se livrent une intense bataille physique. À l'aise au milieu de terrain, Paul Pogba distille une passe en profondeur idéale pour Edinson Cavani qui pense ouvrir le score d'un tir croisé. Mais non : après trois longues minutes d'attente, le corps arbitral annule finalement le but pour un coup au préalable de Scott McTominay dans le visage de Heung-min Son (36). Logiquement déçu par la décision, United accuse le coup et l'agressé sud-coréen devient le bourreau des visiteurs à la suite d'une magnifique action collective. José Mourinho exulte, et Manchester sent le traquenard venir.Mais si leserre le jeu, il n'est pas aussi simple de stopper une série de 22 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur (toutes compétitions confondues) face à une machine comme Manchester United. Très rapides dans leurs transitions au milieu du terrain, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær reviennent au score grâce à un Cavani couvert par Sergio Reguilón au moment de son tir détourné par Hugo Lloris et à un Fred réactif pour redresser le ballon lâché par Lloris. Sans doute atteint d'un sentiment de culpabilité, le champion du monde 2018 va se rattraper par la suite avec une magnifique parade sur un tir croisé de Bruno Fernandes (63). Malgré les offensives de Son (60) ou Harry Kane (73), Tottenham bute sur un Dean Henderson impérial. Terminer cette rencontre sur un nul ? C'était sans compter sur le. Circonspect sur le but du KO inscrit par Greenwood dans le temps additionnel, le Mou a perdu le premier match de sa carrière à domicile contre Manchester United en Premier League et concède aussi pour la première fois dix défaites en championnat avec son équipe. Oui, ça sent le roussi.