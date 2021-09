La Ligue 1 championne d’Europe des cartons rouges

3

Cabinet de conseil en analyse de données, Scopeo s’est amusé à compiler des statistiques sur les deux dernières saisons dans les grands championnats européens. Ressort de cette étude le fait que Montpellier est l’équipe qui commet le plus de fautes en Ligue 1 avec une belle moyenne de 14,08 par match. C’est plus que toutes les équipes de Premier League, mais le MHSC serait seulement 13à l’échelle européenne. Les championnats espagnols et italiens sont en fait les ligues qui rassemblent le plus de brutes, avec Getafe en champion absolu de la semelle (17,55 par match).En France, ce sont les Nîmois qui ont subi le plus, étant victimes de 14,98 fautes par rencontre, seulement devancés en Europe par le Torino (15,89). Si ce n’est pas dans l’Hexagone que l’on commet le plus de fautes, c’est bien dans notre championnat qu’on reçoit le plus de cartons rouges sur le continent : 0,26 carton rouge par match. Les Français préfèrent les fautes de boucher aux petits croche-pattes.Vive la