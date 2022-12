Mondial : Les six continents représentés au second tour, une première

TP

Le Qatar symbole de la parité, qui l'eut cru ?Pour la première fois de son histoire, le Mondial verra les six continents représentés en huitièmes de finale, et ce avant même que les quatre dernières rencontres de poules ne soient joués : l’Europe avec la France, l’Angleterre, la Croatie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal, l’Amérique du Sud avec l’Argentine et le Brésil, le continent africain avec le Sénégal et le Maroc, l’Asie avec le Japon, l'Amérique du Nord avec les États-Unis et l’Océanie avec l’Australie.Six équipes jouent leur qualification ce vendredi : le Cameroun et le Ghana pour l’Afrique, l’Uruguay pour l’Amérique du Sud, la Serbie et la Suisse pour l'Europe, ainsi que la Corée du Sud pour l’Asie.