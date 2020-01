Monaco sur le gong, Strasbourg ne tremble pas, Nîmes par la petite porte

Buts : Baldé (61e et 90e) pour l'ASM // Munetsi (69e) pour Reims

(N3) Stade portelois 1-4 RC Strasbourg Buts : Bultel (35e) pour Le Portel // Corgnet (3e), Zohi (59e et 65e) et Lebeau (86e, sp) pour le RCSA

(N2) Stade briochin 1-1 (4-3) ESM Gonfreville (N3) Buts : Bloudeau (57e, sp) // Mendy (89e)

(N3) Tours FC 2-2 (2-3 tab) Nîmes Olympique Buts : Da Silva (38e) et Camara (65e) pour Tours // Briançon (24e) et Ripart (51e, sp) pour les Crocos





Monaco a eu chaud. Mais Monaco a fini par se défaire de Reims (2-1). Il aura fallu un penalty sorti par Lecomte, un ultime corner et un doublé pour Keita Baldé pour permettre au club du Rocher de commencer l'année 2020 sous de meilleurs auspices que la précédente et offrir à Robert Moreno un premier succès pour démarrer. L'épopée du Portel s'est elle arrêtée au Stade de l’Épopée de Calais face à des Strasbourgeois cliniques (1-4). L'homme de la situation ? Kévin Zohi. Son joli doublé a remis les Alsaciens sur les rails après l'égalisation de Gaëtan Bultel, alors que le jeune Adrien Lebeau s'est vu offrir un premier but avec les pros sur un penalty.Tombés en National 3, Tours a poussé Nîmes en prolongation dans les derniers instants du temps réglementaire sur un but de Camara, alors que les Gardois avaient ouvert le score par Briançon et réalisé le break sur un penalty de Ripart (2-2). C'est finalement le Tourangeaux Clidis Da Silva (buteur plus tôt dans l'après-midi) qui manque sa tentative et envoie les Sudistes au prochain tour. Cruel. Enfin, Saint-Brieuc et Gonfreville s'en sont également remis à la loterie des tirs-au-but, avec le dernier mot pour les Normands.Ça plus le Mont Saint-Michel, ça commence à faire beaucoup...