Monaco et Reims freinés, Amiens requinqué

Tenu en échec par Bordeaux (1-1), Monaco a tout de même signé un sixième match sans défaite, qui lui permet de maintenir l'écart avec Dijon, auteur d'un nul au courage contre Reims (1-1). De son côté, Amiens a confirmé sa belle forme du moment face à Nîmes (2-1).

Monaco (4-2-3-1) : Subašić - Sidibé, Jemerson, B. Badiashile, Ballo-Touré - Fàbregas, Ad. Silva - Martins, Golovine (Chadli, 80e), Lopes (Vinicius, 70e) - Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Sabaly, Koundé, Pablo, Poundjé - Otavio, Tchouaméni - Kamano (Kalu, 61e), Sankharé (Karamoh, 61e), De Préville - Briand (Maja, 90e). Entraîneur : Éric Bédouet.

Dijon (4-3-3) : Allain - Chafik, Lautoa, Coulibaly, Haddadi - Amalfitano, Balmont (Yambéré, 8e), Abeïd - Sliti, Kaba (Tavares, 62e), Kwon (Marié, 84e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Reims (4-2-3-1) : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Baba - Romao, Chavalerin - Zeneli, Dingomé (Cafaro, 63e), Oudin (Chavarría, 73e)- Dia (Martin, 80e). Entraîneur : David Guion.

Amiens (4-4-2) : Gurtner - Krafth, Lefort, Gouano, Pieters - Timité (Otero, 90e+3), Monconduit, Blin, Ghoddos (Mendoza, 83e) - Guirassy, Konaté. Entraîneur : Christophe Pélissier.



Nîmes (4-4-2) : Bernardoni - Alakouch (Bozok, 77e), Briançon, Landre, Maouassa - Thioub (Bouanga, 61e), Savanier, Ferri (Guillaume, 80e), Bobichon - Alioui, Ripart. Entraîneur : Bernard Blaquart.

Pas de quatrième victoire de suite au Louis-II, mais un sixième match de rang sans défaite tout de même pour Monaco . Une statistique honorable, si l'on se souvient d'où était l' ASM il y a encore quelques semaines, mais qui ne contentera sans doute pas les Monégasques, tombés sur un grand Benoît Costil . Dominateurs, mais peu inspirés à l'approche du but bordelais en première période, les hommes de Leonardo Jardim ont trouvé la faille juste après la pause par Falcao, buteur de la tête sur un centre de Ballo-Touré (1-0, 48). Pour sa centième sous le maillot rouge et blanc, le Colombien s'est ensuite chargé de distribuer les cadeaux : une main pour offrir à Bordeaux un penalty, converti par Briand (1-1, 65), puis un caviar offert à Vinicius , malheureusement repris par la patrouille en toute fin de match (87). Pour sa dernière sur le banc de Girondins peu emballants, avant la prise de fonction de Paulo Sousa , Éric Bédouet repart avec un point. Le changement, pourvu que ce soit maintenant.Un rouge dès la 4minute, un but concédé à peine cinq minutes plus tard : Dijon pouvait difficilement signer pire entame. Réduits à dix après l'exclusion de Coulibaly, coupable d'avoir déséquilibré Dia en trébuchant en position de dernier défenseur, et menés sur un but de Zeneli, à point nommé pour reprendre un tir de Baba repoussé par Allain sur son poteau (0-1, 9), les Bourguignons s'en sont néanmoins vite remis. Revenus dans la partie grâce à un penalty de Sliti, consécutif à une main de Foket (1-1, 13), les hommes d'Antoine Koumbouaré ont ensuite énormément souffert. Mais les Rémois, largement dominateurs, ont manqué de réalisme devant le but à l'image de Zeneli, qui a trouvé le poteau (24), Dia (39) ou Oudin (41). Même scénario en deuxième période : Zeneli a cassé les reins de la défense dijonnaise, Reims a croqué, mais le DFCO a tenu, arrachant un point qui lui permet de mettre fin à une série de cinq revers de rang. Reims signe lui un douzième match sans défaite, et n'est plus qu'à une longueur de son record (treize matchs), établi dans les années 1960. Un moindre mal.Nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour dénoncer l'équité du championnat bafouée par le recrutement hivernal de l'AS Monaco . Personne en revanche ne se plaint du mercato amiénois, qui a pourtant complètement rebattu les cartes dans la course au maintien. Le renouveau amiénois porte entre autres le nom de Sehrou Guirassy, frustré par la barre en première période (27), mais surtout auteur d'un enchaînement superbe en pivot à la réception d'une longue touche de Pieters pour placer son équipe en tête (1-0, 49). La joie est malheureusement de courte durée pour les Picards, calmés par Alioui, oublié par la défense amiénoise sur un centre de Savanier dévié par Ripart (1-1, 53). De passeur décisif, Pieters se mue alors en buteur : sur un centre de Konaté, l'international néerlandais s'arrache pour redonner, de la tête, l'avantage à Amiens (2-1, 64). La suite est une histoire de montants : le poteau prive Timité, auteur d'un superbe ciseau, du 3-1 (70), puis la barre prive Alioui du doublé et de l'égalisation (73). Auteur de son troisième succès sur les cinq derniers matchs, Amiens , réduit à dix après l'exclusion de Guirassy (89), prend ses distances avec Dijon , barragiste (7 points). Nîmes manque de son côté l'occasion de basculer dans le top 10.