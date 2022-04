Monaco calme Rennes

Dans une rencontre riche en buts, Monaco a fait tomber le Stade rennais au Roazhon Park (2-3) après avoir concédé l'ouverture du score en tout début de partie. Un succès important pour l'ASM, qui revient à trois longueurs des Bretons et du podium.

Un départ en fanfare

Monaco clinique

Rennes (4-3-3) : Alemdar - Traoré (Assignon, 81e), Santamaria, Omari, Meling (Truffert, 56e) - Martin, Tait, Majer (Tchaouna, 81e) - Bourigeaud, Laborde (Guirassy, 71e), Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio.



Monaco (4-4-2) : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Vanderson (Diop, 79e), Tchouaméni, Fofana, Golovin (Jakobs, 79e) - Volland, Ben Yedder (Boadu, 72e). Entraîneur : Philippe Clement.



Il y avait beaucoup à gagner pour le Stade rennais et énormément à perdre pour l’AS Monaco dans une affiche très attendue, en ouverture du 32épisode du feuilleton préféré des Français. En embuscade derrière l'OM sur le podium, les Bretons ont subi leur première défaite depuis plus de deux mois face à des Monégasques efficaces et déterminés (2-3). Un nouveau succès pour l'ASM, qui revient à trois unités de son adversaire du soir.Dans un stade plein comme un œuf de Pâques et une ambiance digne des soirées européennes en Bretagne, Monaco a rapidement testé la défense rennaise, affaiblie en l’absence de Nayef Aguerd et portée par la charnière expérimentale Warmed Omari-Baptiste Santamaria, avec une première tentative trop croisée d’Aleksandr Golovin. Une première frayeur puis le grand frisson : après un une-deux avec Gaëtan Laborde, Hamari Traoré a adressé un centre parfait repris victorieusement de la tête par Flavien Tait. Le capitaine des Rouge et Noir, auteur de sa neuvième passe décisive de la saison, a ensuite Birger Meling, son pendant à gauche, se faire berner par Vanderson, qui a allumé Doğan Alemdar après avoir profité d’une passe délicieuse de Golovin. Un départ en fanfare, avant la mise en place d’un rapport de force : à Rennes le ballon, à Monaco les opportunités de piquer en transition. Ainsi, les Bretons ont fait circuler la chique en parvenant trop rarement à contourner le bloc monégasque, très resserré et discipliné, laissant les meilleures occasions à Kevin Volland et Wissam Ben Yedder, qui n’ont pas réussi à cadrer en première période. Le promesse est tenue, il s'agit bien d'un match entre deux prétendants à l'Europe.Les jolies couleurs dans le ciel bretillien ont laissé place au début de la nuit noire au-dessus du Roazhon Park, dont les tribunes ont eu droit à un frémissement après un coup franc de Benjamin Bourigeaud flirtant avec la barre transversale. Dans cette rencontre à enjeu, les Rennais n'ont pas renié leurs principes, mais ont souvent manqué de justesse technique, à l'image de Lovro Majer, meneur trop peu influent, pour faire des différences. L'ASM ne s'est pas gênée pour punir son adversaire en s'en remettant, comme d'habitude, à Ben Yedder pour prendre les devants, l'international français se faufilant entre Santamaria et Omari, trop attentistes à la suite d'une déviation de Volland, pour inscrire son dix-neuvième but de la saisonMoins inspirés que ces dernières semaines, les Rennais ont essayé trop maladroitement de sortir la tête de l'eau et de bousculer une équipe monégasque plus sûre de sa force, même si Alexander Nübel s'est illustré en repoussant le pétard de Jonas Martin près de l'entrant Serhou Guirassy, qui n'a pas pu reprendre le ballon et le glisser au fond. Mais la fébrilité rennaise a reprise le dessus, la défense restant spectatrice d'un mouvement princier conclu de près par Myron Boadu, servi par l'intenable Vanderson. Un écart conséquent au tableau d'affichage ouvrant des espaces sur la pelouse, mais Rennes a continué à se montrer brouillon et Monaco a manqué des balles de KO. Le penalty provoqué par Sofiane Diop sur Adrien Truffert et transformé par Terrier, bien décidé à coller Ben Yedder au classement des buteurs, est arrivé trop tard pour le SRFC, qui finira le week-end sur le podium tout en ayant grillé un joker.