Milan perd (encore) des points à domicile

17

Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Saelemaekers (Kalulu, 45e), Kjær, Tomori, Hernandez - Kessié, Bennacer (Tonali, 60e) - Castillejo (Hauge, 74e), Çalhanoğlu, Krunić (Rebić, 60e) - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.



Sampdoria (4-4-2) : Audero - Bereszyński, Tonelli, Colley, Augello (Yoshida, 90e) - Candreva (Léris, 90e), Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard (Verre, 90e) - Gabbiadini (Askildsen, 62e), Quagliarella (Baldé, 84e). Entraîneur : Claudio Ranieri.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Milan galère toujours autant, à San Siro.Sans le moindre succès à domicile depuis le début du mois de février et une victoire face à Crotone, la lanterne rouge , lesn'ont pas réussi à inverser la tendance face à la Sampdoria (1-1). Tombés face à une équipe de Claudio Ranieri bien en place et plutôt séduisante en première période, les hommes de Stefano Pioli se sont même reposés sur un grand Gigio Donnarumma pour sortir une belle tête de Morten Thorsby avant la pause. Un soulagement qui s'avérera vain, car quelques minutes avant l'heure de jeu, Theo Hernandez a réalisé une passe en retrait foirée : lob de Fabio Quagliarella, 1-0 pour lesSauf que deux minutes plus tard, Adrien Silva a récolté une deuxième biscotte pour un tacle non maîtrisé sur Samu Castillejo et a donc laissé les siens à dix. Logiquement, Milan a alors repris du poil de la bête et a fini par égaliser dans les dernières minutes du match grâce au jeune Norvégien Jens Petter Hauge. Dans le temps additionnel, Franck Kessié a même failli offrir un beau braquage au Milan. Mais le poteau d'Emil Audero en a décidé autrement.Oui, Milan a limité la casse, mais il va falloir montrer un autre visage à la maison pour espérer être en C1 l'an prochain.