L’AC Milan a cogné Sassuolo lors de l’ultime journée de Serie A (0-3), pour empocher le dix-neuvième Scudetto de son histoire. Moins armés individuellement que le rival interista ou que la Juventus, sevrés par un budget plus serré que leurs concurrents directs, les Rossoneri ont optimisé leurs possibilités pour s’adjuger un championnat que leurs tifosi attendaient depuis onze ans.

La mécanique du diable

Petits moyens et grande victoire

C’est l’histoire d’une équipe qui avait commencé à se construire dans la honte. 22 décembre 2019 : l’AC Milan est humilié 5-0 à Bergame, par l’Atalanta. Directeur du secteur sportif, Paolo Maldini sonne alors l’alarme. Le fonds américain Elliott, propriétaire du club depuis l’été 2018, aussi. Milan entame une mini révolution de palais : le recrutement se rigorise et cible des jeunes joueurs à fort potentiel, accompagnés de quelques vieux briscards soigneusement choisis. LeStefano Pioli est confirmé dans ses fonctions et bâtit un collectif au style versatile, capable aussi bien d’assumer la possession que de jouer habilement en transition. Second de Serie A en 2020-2021, Milan avait déjà entrevu un fragment de sa gloire passée un an plus tôt. À défaut de l’avoir pleinement retrouvée ce dimanche 22 mai, lea regoûté à l’extase d’unque ses tifosi attendaient depuis onze ans maintenant.Ce titre-là sacre s’abord la victoire d’une méthodologie, d’un management mesuré et sensiblement intelligent, quasi exempt d’erreurs depuis maintenant trois ans. Contraint à la sobriété financière, Milan a beaucoup mieux réfléchi et planifié que tout le monde. Il suffit de voir le niveau affiché par nombre de ses cadres, recrutés à prix cassés ou pour des montants raisonnés. Les exemples les plus parlants ? Theo Hernández (20 millions d’euros), Pierre Kalulu (480 000 euros), Simon Kjær (2,5 millions), Brahim Díaz (3 millions), Olivier Giroud (1 million) pour ne citer qu’eux. À 35 piges, l’attaquant français a achevé sa saison par un doublé à Sassuolo en portant son total de pions à onze en Serie A. Début février, c’est lui qui avait magistralement lancé Milan sur la piste de sa dix-neuvième étoile en plantant deux banderilles dans le dos de l’Inter lors de la 24journée du championnat. Un succès décisif : avec 86 points, letermine deux unités devant son rival de toujours, vainqueur pour du beurre de la Sampdoria (3-0).Ce n’est cependant pas l’ex-qu’on pourra qualifier de MVP absolu de l’exercice lombard, car deux autres hommes peuvent se partager cet honneur. Mike Maignan, virtuose dans les bois, est bien sûr du nombre. Rafael Leão aussi : avec 11 buts et 10 passes décisives en championnat - dont trois contre Sassuolo ce dimanche -, l’ailier portugais a souvent été en lévitation sur son côté gauche au terme d’une saison qui ressemble à celle de son explosion au plus haut niveau. Pioli, lui, aura fort justement accordé l’ensemble dans un 4-2-3-1 cimenté par un collectif exceptionnellement solide et solidaire. Avec seulement 31 pions encaissés, les Rouge et Noir sont de fait la comeilleure défense de Serie A avec le Napoli.Reste encore à savoir ce que raconte précisément ce Scudetto-là. Cartésien et équilibré comme une belle formule mathématique, ce Milan n’est pas tout à fait virtuose. Il n’est même que la quatrième attaque de Serie A, chose rarissime pour un champion. En Europe, il ne s’est pas distingué, terminant piteusement dernier de sa poule de C1 avec quatre petits points au compteur. Compte tenu de son effectif, on pourrait même arguer que le voir remporter cette Serie A relève de l’exploit. L’Inter était significativement mieux armée, la Juventus aussi. Mais les mastodontes annoncés n’ont pas tout à fait carburé comme prévu. Surtout la Vieille Dame, dont la pauvreté du rendu collectif fut l’illustration de son impuissance à repenser sa stratégie sportive, sur comme en dehors des prés. Leaura fait précisément le contraire et prouvé que, même diminué, l’AC Milan est et restera toujours synonyme de grandeur.

Par Adrien Candau