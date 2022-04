Michel Platini et Sepp Blatter jugés en juin pour escroquerie

TT

Vous connaissez la blague : Michel et Sepp sont devant un juge, qui prendra le plus d'années ?Du 8 au 22 juin prochain, Michel Platini (ancien président de l'UEFA) et Sepp Blatter (ancien dirigeant de la FIFA) seront jugés pour escroquerie. En plus d'être poursuivis pour gestion déloyale et abus de confiance, on reproche aux deux hommes plusieurs paiements suspects.Conseiller de Sepp Blatter entre 1998 et 2002 (premier mandat à la tête de la FIFA), l'ancien numéro 10 français qui devait toucher une rémunération annuelle de 300 000 francs suisses,, aurait touché bien plus que prévu. En effet, en 2011, neuf ans après la fin de son activité de conseiller, Platocheen provenance de l'instance de football.Pour leur défense, les deux hommes scandent qu'à l'époque, la FIFA n'avait pas les fonds nécessaires pour payer Platini, qui aurait touché son salaire en retard. En Suisse, l'escroquerie est passible de cinq ans de prison ouRendez-vous en juin prochain pour la sentence.