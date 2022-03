Metz et Lens se neutralisent

Caillard - Mikelbrencis, Bronn, Kouyaté, Jemerson, Candé - Boulaya (Niane, 46e), N'Doram, Sarr, De Préville (Yade, 77e) - Mafouta (Nguette, 46e). Entraîneur : Frederic Antonetti.



Fariñez - Clauss (Pereira, 83e), Gradit, Danso, Medina, Haïdara (Machado, 76e) - Doucouré, Sotoca - Kakuta (Pereira Da Costa, 68e) - Fofana (Berg, 76e), Kalimuendo (Ganago, 68e). Entraîneur : Franck Haise.

Un point, c'est tout.Le FC Metz et le RC Lens se sont séparés ce dimanche sur un score de parité, au terme d'un match longtemps peu animé (0-0). Le début de rencontre a pourtant laissé espérer mieux, des Sang et Or plutôt entreprenants dans le premier quart d'heure s'offrant une situation d'entrée vendangée par Kalimuendo (7). Avant que Metz ne réponde, via une frappe trop écrasée de Mafouta (7). Mais le rythme est, ensuite, retombé : dans une rencontre particulièrement hachée, les deux formations ne se sont plus procuré d'occasion. Avec des Lensois gênés par une bonne défense messine, face à des Grenats brouillons et incapables de se projeter vers l'avant.Au retour des vestiaires, les hommes de Frédéric Antonetti se sont enfin décidés à passer la vitesse supérieure en misant sur la verticalité. Par deux fois, N'Doram a manqué l'opportunité de faire passer les siens devant en ratant ses reprises sur corner (58, 74) tandis que Candé s'est heurté à Fariñez sur coup franc (67). Lens a ensuite répondu, notamment par l'intermédiaire d'une belle frappe de Ganago (72). Sans succès pour les deux équipes, qui se sont donc quittées sur un score nul et vierge. La mauvaise opération est pour Metz, car quand Lens (dixième) reste à portée de tir des places européennes, les Mosellans (avant-derniers) sont distancés en bas de classement à désormais quatre points du dix-septième.Ça commence à sentir mauvais, pour le FC Metz.