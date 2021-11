Metz et Bordeaux se neutralisent

Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Niakaté (Nguette, 31e), Delaine - N'doram, Sarr - Boulaya - De Préville (Yade, 82e), Niane (Gueye, 82e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Costil - Kwateng (Pembélé, 87e), Mexer, Gregersen, Mangas (Mensah, 86e) - Dilrosun (Niang, 71e), Onana (Kalu, 82e), Otávio, Oudin (Briand, 81e) - Adli - Elis. Entraîneur : Vladimir Petković.

Scénario de dingue, preuve que la Ligue 1 est en passe de devenir le plus beau championnat de la planète.Avec six buts et un carton rouge à Saint-Symphorien, Metz et Bordeaux se sont séparés sur un score de parité au terme d'un match fou (3-3). À la faveur d'un bon début de match, c'est le FC Metz qui s'est montré dangereux le premier. Notamment grâce à un De Préville remuant, mais imprécis (16). Bordeaux a cependant rapidement douché les ambitions messines puisqu'à l'issue d'une belle offensive lancée par Adli, Elis a repris un centre parfait d'Oudin pour tromper Oukidja (). Complètement hors du coup, les Grenats ont ensuite subi les assauts girondins menés par Adli ou Elis (21, 25) et ont fini par céder une deuxième fois, victimes d'une frappe croisée d'Oudin (). Dépassés, les Messins ont néanmoins relancé le match juste avant la pause grâce à une déviation de Niane et une frappe en pivot de De Préville ().Mieux en place en deuxième mi-temps, le FC Metz a accéléré dès le retour des vestiaires et est revenu à hauteur de Bordeaux : à la retombée d'un corner dévié par Bronn, Nguette - entré en jeu en première mi-temps - a catapulté le ballon au fond des filets (). La rencontre s'est, ensuite, emballée : Bordeaux a d'abord réussi à reprendre les devants grâce à une nouvelle frappe d'Oudin, bien lancé par Adli (), avant que Boulaya ne pète les plombs et soit expulsé pour un geste d'humeur infligé au meneur de jeu bordelais (68). Pourtant réduits à dix, les Messins ont réagi dans la foulée et Nguette a trouvé les filets d'une tête lobée (). Dans une fin de match décousue, Bordeaux n'a pas réussi à trouver la faille malgré de nombreuses tentatives d'Adli ou de Briand (83, 88). De même que Metz, pourtant dangereux en contre grâce à Centonze ou Yade (80, 84).Un nul loin d'être nul, mais qui n'arrange aucune des deux équipes : Metz reste lanterne rouge, tandis que Bordeaux (seizième) ne parvient pas à se donner de l'oxygène.