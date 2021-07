Mettez du respect sur Ciro Immobile !

Lors du quart de finale remporté par l’Italie contre la Belgique, Ciro Immobile s’est fait remarquer pour avoir simulé une blessure avant de fêter le but marqué par son équipe quelques secondes plus tard. Résumer l’avant-centre de la Nazionale à cette action relève de la bêtise.

Vidéo

Immobile, mais bien actif

N’oublions pas le Soulier d’or

Alan Shearer est une référence dans l’histoire du football anglais et européen. Auteur de plus de 400 buts dans sa carrière, celui qui a été capitaine desentre 1996 et 2000 pèse au moment de prendre la parole. Et à l’issue de ce Belgique-Italie à l’Allianz Arena de Munich, l’attaquant n’a pas mâché ses mots à l’égard de Ciro Immobile lors d’une séquence avec Thomas Vermaelen devenue virale., accuse Shearer au micro de la BBC."Je suis à l’agonie, je suis à l’agonie !""Je vais bien."Embarrassant, vraiment ?À la vue du score final, force est de constater que l’ancien buteur de Blackburn Rovers a fait fausse route. En réalité, le véritable homme à blâmer dans cette action n’est autre que Vermaelen. À 35 ans, le stoppeur du Vissel Kobe avait logiquement toute l’expérience nécessaire pour faire fi des roulades et cris de l’avant-centre de la Lazio afin de se concentrer sur le déroulement de l’action. Mais non, il a préféré perdre du temps à lever les bras en l’air et se plaindre de la comédie jouée par son adversaire. Dès lors, le Belge se replace avec un temps de retard au moment où Nicolò Barella est servi dans la surface de réparation. La suite, tout le monde la connaît : le râteau du milieu de terrain transalpin mystifie son vis-à-vis pour aller ouvrir le score d’un somptueux enchaînement. Alors oui, Ciro Immobile s’est relevé dans la foulée pour aller rejoindre ses coéquipiers. Après tout, il a bien le droit d’être content, non ? Son équipe vient juste de marquer !D’ailleurs, Immobile a complètement raison de participer à la célébration collective, puisque sa fourberie a joué un rôle dans l’élaboration du but. Faut-il pour autant interdire ce type de comportement dans le football ? Non. Les émotions, qu’elles soient fausses ou vraies, sont faites pour exister et ne doivent pas être bâillonnées au risque de rendre le football encore plus aseptisé. Aussi, l’Italie a prouvé sur le terrain qu’elle était supérieure à la Belgique. Remettre en question la victoire des hommes de Roberto Mancini relèverait d’une grande mauvaise foi., a expliqué Lorenzo Insigne après le match.À ce titre, Immobile est inclus dans les propos de son ancien partenaire à Pescara. Pourquoi ? Parce que contrairement aux idées reçues, Immobile réussit sa compétition sur le plan individuel.Au-delà de ses deux buts inscrits sur les onze de ladepuis le début de l’Euro, Immobile se mue en pou pour les défenseurs adverses. Contre la Belgique, le Romain a rendu la tâche difficile aux trois piliers Vertonghen, Vermaelen et Alderweireld. Comment ? Grâce à une mobilité permanente et des déplacements à surveiller comme le lait sur le feu. De quoi concentrer l’attention défensive des Diables rouges et permettre aux ailiers transalpins de profiter des déviations ou appels d’Immobile pour multiplier le danger. Dès la sortie du numéro 17 à la 75minute, l’Italie est entrée dans une période de souffrance afin de conserver le résultat. Là encore, il n’y a pas de coïncidence. Attaquant complet et expérimenté, Immobile mérite amplement son statut de titulaire dans le onze de départ italien. Mieux encore : quand Immobile est inspiré face au but, il est capable de rivaliser avec les meilleurs. Lors de la saison 2019-2020, la gâchette de la Lazio inscrivait 36 buts en 37 matchs de Serie A, devançait Cristiano Ronaldo au classement des buteurs du championnat et empochait par la même occasion le Soulier d’or européen. De son côté, Shearer n’a jamais remporté ce trophée au cours de sa carrière. Ce qui, pour un buteur de sa trempe, est pathétiquement embarrassant, non ?