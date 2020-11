Face au Betis, Messi guide le Barça

FC Barcelone (4-2-3-1) : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Piqué, S.Roberto - Busquets (Pjanić, 86e), De Jong - Dembélé (Trincão, 66e), Pedri, Fati (Messi,46e) - Griezmann (Braithwaite, 78e). Entraîneur : Ronald Koeman.

Betis Séville (4-2-3-1) : Bravo - Moreno, Bartra, Mandi, Emerson - G.Rodríguez, W.Carvalho - Tello (V.Ruiz, 63e), Canales (R.Sánchez, 86e), Joaquín (Ruibal, 63e) - Sanabria (L.Moron, 71e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Désormais, Ronald Koeman le sait : provoquer Leo Messi peut engendrer du positif pour le Barça.Pour la première fois depuis plus d'un an, le sextuple Ballon d'or a débuté une rencontre de Liga sur le banc, samedi. Un petit séisme qui a permis au carré Pedri-Fati-Dembélé-Griezmann de briller. Griezmann (4) et Fati (5) ont d'abord manqué le cadre d'un rien. En réponse, une tête de William Carvalho a obligé Ter Stegen à sortir un arrêt décisif (9). Puis, le Barça a accéléré et, malgré un nouveau manqué de Griezmann (11), Ousmane Dembélé a ouvert le score d'une magnifique frappe du gauche envoyée sous la barre (1-0, 22). Le Betis n'a pourtant pas lâché : Bravo a d'abord sorti un penalty de Griezmann (26) et le portier a ensuite vu Antonio Sanabria égaliser avant la pause (1-1, 45).Que faire pour Koeman ? Simple : faire entrer son capitaine pour remettre de l'ordre dans la maison. Laissé sur le terrain, Antoine Griezmann a alors profité d'une magnifique feinte de corps de Lionel Messi sur un centre de Jordi Alba pour conjurer le sort (2-1, 49). La suite ? Un retour au premier plan de, buteur sur un penalty (3-1, 63) obtenu suite à une frappe de Dembélé contrée de la main par Aïssa Mandi. Expulsé, le défenseur desa laissé ses coéquipiers en infériorité numérique mais cela n'a pas empêché l'entrant Loren Moren de réduire l'écart (3-2, 73). Pour tuer le suspense, Messi s'est de nouveau illustré (4-2, 82). En forme sur les phases offensives, Sergi Roberto a enfin offert le dernier but du match à Pedri seul face au but vide (5-2, 90).1-1 à la pause, 5-2 à la fin. C'est aussi ça l'effet Messi.