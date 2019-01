Merci Paris

Guingamp s’est offert l’exploit de battre le PSG au Parc des Princes en quart de finale de Coupe de la Ligue mettant ainsi fin à une série d’invincibilité de 49 matches dans les coupes nationales pour les Parisiens. Oui, le PSG est passé à côté de son match mais ce que les Parisiens ont fait depuis 2014 est immense et doit être salué.

Une première depuis 2014

Ne plus banaliser l’extraordinaire

Par Mathieu Faure

49 matches, 49 victoires. Coupe de la Ligue, Coupe de France et Trophée des champions compris. C’était le bilan du PSG dans les coupes nationales depuis cinq ans avant la folie guingampaise du Parc des Princes. Quintuple tenant du titre en Coupe de la Ligue (quadruple de la Coupe de France), le PSG ne (re)fera pas le quadruplé cette saison après ceux de 2015, 2016 et 2018. Certains ont pourtant crié au scandale après la piètre prestation collective contre les Bretons. Après tout, perdre à domicile contre la lanterne rouge de Ligue 1 en concédant trois penalties dans la dernière demi-heure, c’est digne d’un sabordage.On pourra toujours y trouver des excuses, justifiées ou non, sur l’envie, le jeu du PSG depuis la qualification de Belgrade le mois dernier, l’absence de milieu de terrain de métier, la reprise tardive, la suffisance ou l’ADN de laqui coule dans les veines du club. Ou alors, on peut prendre de la hauteur et contempler ce que le PSG vient de réaliser depuis 2014 dans les trois coupes françaises et se dire que la Coupe de la Ligue n’est pas un objectif prioritaire dans une saison quand on aligne Neymar et Mbappé. Invaincu depuis janvier 2014 en coupe, le PSG est enfin tombé. Les coupes sont de celles qui se jouent sans filet.Des compétitions qui se disputent sur une manche sèche. 49 matches de coupe, 49 victoires. Toutes acquises dans le temps réglementaire. C’est prodigieux quand on sait à quoi se joue un match de coupe. À des détails. À un tirage au sort. À l’état d’une pelouse d’un 32de finale joué dans le Jura. À rien. Le PSG a des moyens que personne n’a en France , c’est vrai. Mais le PSG a surtout dans son ADN le gène de la Coupe. Son premier titre ? La Coupe de France 1982. Son palmarès ? 12 Coupes de France et 8 Coupes de la Ligue. Personne ne fait mieux en France dans les deux compétitions. Et sur les 20 Coupes nationales décrochées par les Parisiens, 9 proviennent de l’ère QSI. C’est bien la preuve que le PSG a plus que joué le jeu, dévorant, saison après saison, les trophées nationaux avec un cannibalisme impressionnant suscitant un mix entre dégoût et admiration.Cet impair – imprévu et rocambolesque – ne doit pas être un drame car il est normal de perdre un match de Coupe. En revanche, rester invaincu pendant plus de cinq ans dans trois compétitions aussi aléatoires que les coupes est anormal et, quelque part, un exploit. Bizarrement, on a très souvent banalisé les titres parisiens sur la scène nationale. Comme si l’argent permettait tout. Sur la longueur d’un championnat, une défaite est anecdotique. En Coupe, elle signifie la sortie de route. Ferme. Brutale. Définitive. En cinq ans, le PSG n’est jamais sorti de la route. Jamais. Tout en jouant tous ses plus proches rivaux, que ce soit en finale ou ailleurs : Monaco Nantes ou Saint-Etienne . Ne plus banaliser l’extraordinaire, c’est ce qui doit surtout ressortir de cette défaite guingampaise. Thomas Tuchel ne remportera pas la Coupe de la Ligue, c’est ainsi. Mais avant lui, Laurent Blanc et Unai Emery , malgré des déboires sur la scène européenne, ont toujours réussi à garnir l’armoire à trophées du club parisien avec des Coupes. 49 matches de suite sans la moindre défaite répartis sur 6 saisons. C’est prodigieux. La folie était devenue tellement banale que les adversaires du PSG ne s’imaginaient plus gagner un titre. Cette saison, une autre équipe que le club de la capitale va enfin remporter un titre hexagonal. Une première depuis 2014. Kylian Mbappé n’avait pas encore 14 ans, Sylvain Armand organisait des barbecues avec David Beckham et les gilets jaunes dormaient dans des boîtes à gants. Pour tout, merci Paris.