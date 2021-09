Mattia Destro signe un superbe but… avec une bouteille d’eau à la main

[? VIDEO - BUT] ?? #SerieA??? DESTRO LE BUT INCROYABLE !!!? Bouteille d'eau à la main, l'attaquant du Genoa crochète son défenseur et signe un véritable chef d'œuvre ! pic.twitter.com/SuiCOkFyki — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 25, 2021

Une petite gorgée d’eau avant unCe n’était certainement pas l’affiche la plus sexy du week-end sur le papier, mais il faut reconnaître que le Genoa-Hellas Vérone de samedi soir méritait le détour. Pour son scénario, bien sûr, renversant à souhait et conclu sur un score qui en dit long (3-3). Pour l’étonnante deuxième réalisation de Mattia Destro , aussi. Difficile de s’en apercevoir lors du direct, mais les ralentis sont formels : l’attaquant destenait une bouteille d’eau dans la main gauche quand il a inscrit ce but.Et quel but ! Trouvé par Goran Pandev dans la profondeur, le joueur de 30 ans est entré dans la surface, a mystifié le défenseur adverse d’un crochet du droit et a ajusté Lorenzo Montipo d’un subtil piqué du gauche (85), ne se débarrassant de sa bouteille qu’à l’issue de cette action. Désormais en tête après avoir été menés 2-0, les Génois ont alors pu exulter… avant d’être climatisés par Nikola Kalinić dans le temps additionnel (90+1).Hydratez-vous pendant l’effort !