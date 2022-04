Manchester United et Leicester dos à dos

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Maguire, Varane, Shaw (Telles, 46e) - Fred, McTominay (Rashford, 55e) - Elanga, Pogba (Matić, 75e) , Sancho - Fernandes. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Justin, Fofana, Evans (Amartey, 64e), Castagne - Mendy (Choudhury, 90e+1) , Tielemans - Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes - Iheanacho (Daka, 90e+2). Entraîneur : Brendan Rodgers.

Ce fameux match nul bien payé pour Manchester.Au terme d’une rencontre engagée et souvent très décousue, Manchester United et Leicester n'ont pas réussi à se départager (1-1) à Old Trafford ce samedi après-midi. Un match nul qui n’arrange aucune des deux équipes qui voient les places qualificatives à l’Europe s’éloigner peu à peu. Et si prendre un point dans le Théâtre des rêves peut paraître un excellent coup, lesétaient tout proches de remporter un premier match à l’extérieur dans l’élite anglaise depuis le 1mars dernier.Longtemps maladroits devant le but et dans le dernier geste, les hommes de Brendan Rodgers ont totalement surpassé leurs adversaires du jour une fois l’heure de jeu passée. Une nette différence d’envie conclue par l’ouverture du score de Iheanacho. Parfaitement servi par Maddison, l’attaquant nigérien a surgi entre Varane et Maguire pour placer une tête piquée imparable. À peine dix minutes plus tard, Wesley Fofana était proche de marquer son premier but en Premier League, mais son coup de casque a été parfaitement arrêté par David de Gea (72). Enfin, Maddison a vu son but annulé en fin de rencontre après une faute de Iheanacho au début de l’action sur le défenseur français (80). De quoi s’en mordre les doigts. Parce qu’au milieu de tout ça, Fred a profité d’une frappe de Bruno Fernandes repoussée par Schmeichel pour égaliser. Sur la seule véritable grosse occasion des Mancuniens...À deux doigts de voir rouge. Il y a urgence à Manchester !