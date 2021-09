Manchester City va présenter ses trophées au Stade de l'Aube

Le trophée de Premier League gagné par @ManCity présenté au SDA dimanche ! Il sera en fan zone, à disposition pour que les supporters puissent faire des photos et sera également présenté sur la pelouse juste avant la rencontre #ESTACSCO !#CFGfamily #TeamEstac https://t.co/eJYvMRe8Zs — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 24, 2021

Les Anglais et la...Manchester City compte faire du Troyes-Angers de ce dimanche un événement. Avant la rencontre, les trophées de Premier League et de League Cup remportés par Manchester City en 2020-2021 seront présentés au Stade de l’Aube. Les joueurs anglais ou l’entraîneur Pep Guardiola ne seront pas de la partie, puisque l’idée est seulement de permettre à certains supporters de prendre une photo avec le trophée en fan zone.Quand l’ESTAC a été racheté par le City Football Group , l’idée de base était de faire des échanges de joueurs et de s’affronter lors d’un match de présaison. Finalement annulé à cause de la Covid, il est plus ou moins remplacé par cette proposition chelou, qui semble quand même dire en sous-texte que les Français sont des bouseux.À défaut d'avoir droit à un affrontement entre Yoann Touzghar et Kevin De Bruyne.