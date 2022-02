Mamadou Niang raconte sa violente altercation avec Habib Beye

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand un avion se transforme en octogone.Parfois, l’envie de gagner fait un peu disjoncter le cerveau et provoque des disputes entre coéquipiers. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce dimanche, Mamadou Niang est revenu sur une altercation qu’il a eue en sélection avec Habib Beye, son partenaire avec le Sénégal et l’OM., se souvient-il.Heureusement, la rixe s’est terminée dans les rires... et les bisous :Attention à l'épidémie d’herpès au sein des vestiaires les plus soudés. L’ancien attaquant marseillais explique également que ce genre de confrontation n’était pas rare chez les Lions de la Téranga.(Diawara), se remémore le Sénégalais. Ce même Aliou Cissé qui a conduit ses hommes en finale de la CAN pour la deuxième fois consécutive.Y a-t-il eu bisou entre Aliou et Khali ?