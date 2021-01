Lyon dompte Bordeaux sur le fil

Une boulette de Koscielny sanctionnée par Toko-Ekambi à la demi-heure de jeu, et un centre-tir poteau rentrant de Léo Dubois dans le temps additionnel : c'est à peu près tout ce que Lyon a montré ce soir face à Bordeaux. Mais cela a suffi aux Gones pour s'imposer (2-1) en ouverture de la 22e journée face à des Girondins sérieux et revenus au score après la pause, et s'adjuger provisoirement la première place du championnat.

1

Memphis pousse, Koscielny tousse

Les Gones touchent Dubois

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer (Diomandé, 22e), De Sciglio - Caqueret (Paquetá, 63e), Mendes, Guimarães (Aouar, 72e) - Kadewere (Slimani, 72e), Depay, Toko-Ekambi (Cornet, 63e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Bordeaux (3-4-1-2) : Costil - Baysse, Koscielny, Benito - Sabaly, Adli, Bašić, Oudin (Poundjé, 82e) - Ben Arfa (Lacoux, 90e+2) - Hwang (Traoré, 82e), Kalu (De Préville, 76e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Punie dès sa première absence par Karl Toko-Ekambi, l'arrière-garde des Girondins de Bordeaux, imperméable depuis trois matchs à l'extérieur, l'a appris ce soir au Groupama Stadium. Hatem Ben Arfa aussi. Invaincu lors de ses quatre retours en terres lyonnaises, le meneur de jeu bordelais a vu sa série d'invincibilité face à son ancien club s'arrêter, ce soir en ouverture de la 22e journée. La faute à Léo Dubois, sorti de sa boîte dans le temps additionnel pour offrir à l'Olympique Lyonnais un succès laborieux et heureux (2-1). Mais crucial : grâce à celui-ci, les Rhodaniens reprennent provisoirement les commandes de la Ligue 1.Face à un adversaire qu'il n'avait pas battu à la maison depuis quatre matchs et n'avait dominé qu'une fois lors de ses huit dernières venues, l'OL s'attendait sans doute à tomber sur un os. Confirmation dès les premières minutes où les Girondins, disposés en 3-4-1-2, neutralisent les Gones et se montrent les plus entreprenants. Il faut ainsi attendre la fin du premier quart d'heure pour voir l'OL enfin solliciter Costil, auteur d'une belle parade sur sa gauche sur cet enroulé de Guimarães (16). Un petit coup d'éclat qui précède un gros coup dur, la sortie prématurée de Denayer, touché à la cuisse (22).C'est donc du banc que le Belge voit Depay aller chercher seul un corner, le jouer vite avec Guimarães et surprendre Koscielny, passeur décisif malgré lui pour Toko-Ekambi, en embuscade devant le but de Costil. Heureux pour Lyon, requinqué par cette offrande girondine et pas loin de doubler la mise sur ce centre puissant de Depay enlevé par Costil à KTE et Kadewere (45+2). Et cruel pour Bordeaux, puni sur sa première erreur défensive et groggy jusqu'à la pause.Sérieux mais inoffensifs en première période, les hommes de Jean-Louis Gasset apparaissent toutefois transfigurés au retour des vestiaires. Après un centre chaud de Sabaly coupé en catastrophe par Marcelo (49) et une demi-volée lointaine trop enlevée d'Oudin (50), la menace girondine se précise sur ce tir trop croisé par Hwang, seul face à Lopes après une mésentente entre Marcelo et Dubois (52). Une dernière sommation avant la sanction : un coup de canon de Kalu, servi en retrait par Oudin après un bon travail d'Adli dans la surfaceSigne des difficultés lyonnaises, Garcia lance Cornet et Paquetá dès la 63minute, et dégaine Aouar et Slimani dès la 72, là où ses remplaçants n'avaient malgré laeu droit qu'à cinq minutes à Saint-Étienne. Mais rien n'y fait. Malgré une énorme occase gâchée par Slimani (78) et une main dans la surface de Koscielny, non sifflée (80), l'OL, sauvé entre-temps par Lopes devant Oudin, ne trouve pas la clé. Les Gones frisent même la correctionnelle sur ce tir de Poundjé juste à côté (86). La chance bordelaise vient de passer. Celle de l'OL, elle, approche : d'un centre-tir puissant, Dubois surprend Costil avec l'aide du poteau et offre à son équipe un succès inespéré. La réussite du futur champion ?