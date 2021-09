Lyon en patron chez les Rangers

Vainqueur sur la pelouse des Rangers ce jeudi soir (0-2), l'Olympique lyonnais a parfaitement lancé son aventure en Ligue Europa, notamment grâce à un superbe pion de Toko-Ekambi. Mais l'OL a surtout joué une partition complète et conservé sa cage inviolée, une rareté en ce début de saison. Solide.

L'éclair de Toko-Ekambi

Contrat rempli, place au PSG

Glasgow Rangers (4-3-3) : McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barišić - Lundstram, Davis (Wright, 60e), Kamara - Aribo (Sakala, 76e), Morelos, Kent (Roofe, 70e). Entraîneur : Steven Gerrard.



Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - Gusto, Denayer, Boateng (Diomandé, 65e), Emerson - Guimarães, Paquetá, Caqueret - Toko-Ekambi (Shaqiri, 71e), Slimani, Aouar. Entraîneur : Peter Bosz.

Ce fut parfois fébrile défensivement, mais le constat est limpide : l'Olympique lyonnais a proposé jeudi soir sa meilleure prestation globale de la saison. Grâce à un magnifique pion de Karl Toko-Ekambi et un but contre son camp de James Tavernier, les Gones ont ainsi célébré leurs retrouvailles avec la Coupe d'Europe, un peu plus d'un an après leur rouste en demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich , par un succès face aux Glasgow Rangers, sur la pelouse d'Ibrox Park (0-2) en Ligue Europa.Pas dans son assiette dans les premières minutes, Lyon relève petit à petit la tête et prend les devants sur une inspiration lumineuse de Toko-Ekambi, si critiqué depuis plusieurs semaines. L'international camerounais hérite du ballon côté gauche, repique au centre et, aux abords de la surface de réparation, balance une pépite enroulée qui vient se loger dans le petit filet opposé du vétéran Allan McGregor, lui qui avait déjà souffert face à l'OL d'un jeune Karim Benzema, en 2007. Loin d'être démontés, les hommes de Steven Gerrard repartent à l'assaut d'une défense lyonnaise frileuse. John Lundstram frôle le cadre d'Anthony Lopes, tandis que ce dernier fait parler son talent face à Joe Aribo et Ryan Kent. Les Gones se procurent à leur tour deux occasions avant la pause grâce au jeune Malo Gusto, d'abord d'une frappe non cadrée sur un service en retrait d'Houssem Aouar, puis d'un centre fuyant à destination d'Islam Slimani qui s'arrache. En vain.Soucieux de terminer le travail proprement, les Lyonnais font le break au retour des vestiaires. À l'origine, l'inusable Lucas Paquetá gratte un ballon proche de la surface adverse et distille une passe impeccable pour Aouar, mais ce dernier bute sur McGregor. Il faudra deux tentatives supplémentaires, signées Paquetá et Slimani, pour convertir cette action grâce au malheureux Tavernier. Le latéral et capitaine destente de se faire pardonner sur coup franc quelques minutes plus tard, mais ne trouve que le poteau de Lopes. La dernière grosse opportunité d'une rencontre verrouillée par l'OL. Contrat rempli pour Peter Bosz et ses hommes qui démarrent idéalement leur aventure en C3 et peuvent désormais se tourner vers l'autre choc de la semaine : le déplacement au Parc des Princes, dimanche soir en Ligue 1.