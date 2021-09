Lyon s'en remet à Toko Ekambi pour s'imposer face à Brøndby

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (Gusto, 82e), Da Silva, Diomandé, Emerson - Caqueret (Kadewere, 82e), Thiago Mendes - Shaqiri (Cherki, 65e), Aouar, Toko Ekambi - Paquetá (Keita, 82e). Entraîneur : Peter Bosz.



Brøndby (3-4-3) : Hermansen - Heggheim (Tshiembe, 63e), Maxsö, Rosted - Bruus, Frendrup, Radošević (Borkeeiet, 84e), Gammelby (Mensah, 63e) - Greve (Ben Slimane, 63e), Pavlović, Hedlund (Cappis, 73e). Entraîneur : Niels Frederiksen.

Cette saison, Karl Toko Ekambi roule en C3.Déjà buteur lors de la première journée de Ligue Europa sur la pelouse des Rangers (0-2) il y a deux semaines, l'attaquant camerounais a permis à l’Olympique lyonnais de se sortir d’une bien mauvaise situation, jeudi soir, au Groupama Stadium, en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive face à Brøndby (3-0).Pendant plus d’une heure, les Gones se sont pourtant cassé les dents sur la défense à cinq du modeste huitième (sur 12) du championnat danois malgré un paquet de tentatives (16 tirs à la mi-temps, 30 au total). Problème : les joueurs de Peter Bosz n'ont longtemps pas fait preuve d'assez de précision pour trouver l'ouverture. Installé en faux 9, Lucas Paquetá a d'abord touché le poteau (27) là où ses coéquipiers ont surtout essayé d'allumer de loin. Heureusement, peu après l'heure de jeu, Toko-Ekambi a profité d'une remise de la tête délicieuse de Paquetá pour ouvrir le score. Derrière, les Lyonnais ont été inarrêtables : Toko-Ekambi s'est offert un doublé et a ensuite envoyé Aouar planter le troisième coup du soir.Après la déception du match nul concédé face à Lorient samedi dernier en Ligue 1 (1-1), les Lyonnais se rattrapent bien et conservent la première place du groupe A avec six points en deux matchs, cinq buts marqués et aucun encaissé. Du propre. De quoi envisager sereinement le derby de dimanche face à Saint-Étienne.