Le plaquage insensé d’un gardien dans le championnat danois

La Coupe du monde de rugby fait des émules.

Lors d’un match entre Brøndby et Aarhus pour le compte de la huitième journée du championnat danois ce dimanche, Bailey Peacock-Farrell s’est illustré d’une drôle de manière. Alors que l’on joue la 23e minute de jeu et que le score est toujours nul et vierge, le portier de l’AGF a littéralement plaqué l’attaquant adverse au sol. Après avoir glissé sur la passe en retrait d’un de ses coéquipiers, l’international nord-irlandais a vu le cuir taper le poteau et Mathias Kvistgaarden le dépasser. De manière instinctive, l’homme de 26 ans a lâché son meilleur plaquage sur l’avant-centre danois.

Sentence logique : carton rouge et pénalty pour Brøndby. Daniel Wass, l’ancien joueur d’Évian Thonon Gaillard, a planté son tir au but (25e). À 10 contre 11, les hommes d’Uwe Rösler n’ont pas fait le poids (0-3). En conférence de presse, le portier a expliqué son geste : « C’est vraiment pas de chance, j’ai glissé. J’ai dû empêcher l’attaquant de marquer comme je pouvais. Et c’est comme ça, ce n’était pas prémédité. »

Nübel vibes.

