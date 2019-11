Lyon s'écrase au Zénith

Terrassé par un coup de boule de Dzyuba, puis un dernier pion de Ozdoev, Lyon a hypothéqué ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. Le Zénith, sans être remarquable, a profité de la naïveté des Gones, orphelins de leurs leaders techniques Depay et Aouar.

Dzyuba du front

Une révolte qui fait plouf

Zénith (4-4-2) : Kerzhakov - Karavaev, Ivanović, Rakitskiy, Douglas Santos - Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Driussi (Zhirkov, 80e) - Azmoun, Dzyuba. Entraîneur : Serguei Semak.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Marcelo, Andersen (Gouiri, 83e), Marçal (Koné, 57e) -, Tousart, Denayer - Traoré, Reine-Adélaïde, Cornet (Cherki, 74e) - Dembélé. Entraîneur : Rudi Garcia.

Ce stade Krestovski, aujourd’hui couvert et chauffé, pouvait rappeler de bons souvenirs au peuple français. Car il y a un an et demi, il fut le théâtre d’une demi-finale de Coupe du monde remportée par les Bleus au bout d’un bras de fer face à la Belgique. Un précédent pouvant emplir d’espoir Lyon au moment de retrouver le Zénith Saint-Pétersbourg, son principal concurrent dans l’optique de la qualification pour les huitièmes de finale, une victoire devant leur offrir un printemps en C1. Mais après le sentiment de fierté et d’autorité connu en juin dernier, c’est celui du manque de personnalité qui s’est imposé. Malgré une légèrement réaction en seconde période, les Rhodaniens n’ont jamais réellement inquiété les Russes. Le club de Jean-Michel Aulas se retrouve donc à égalité de points avec son adversaire du soir et devra attendre le résultat de Leipzig contre Benfica (21h) pour savoir s’il aura encore son destin en main dans quinze jours.» , avait prévenu Rudi Garcia la veille. Face aux forfaits en masse (Memphis, Aouar, Mendes et Martin Terrier), le coach rhodanien a donc bricolé. Le 4-2-3-1 préférentiel est conservé, avec l’originalité d’installer Jason Denayer aux côtés de Lucas Tousart au milieu. La formule présente ses avantages en début de rencontre, puisque les Lyonnais s’installent dans le camp russe... avec trop peu de poigne pour inquiéter les locaux. Le Zénith s’applique lui à développer sereinement chacune de ses offensives. Un centre au cordeau de Douglas Santos fait courir un premier frisson dans l’arrière lyonnais, alors que Serdar Azmoun répète sa spéciale pour transpercer la ligne rouge : un une-deux, une fois avec Dzyuba (où il finit par écraser les gants de Lopes), une seconde avec Kuzayev (où il touche cette fois le poteau). Pour rafraîchir les mémoires, l’Iranien avait justement marqué de cette manière au match aller.En face, les Gones ne répondent que timidement, souvent avec Bertrand Traoré comme seul détonateur. Le Burkinabé trouve les gants de Kerzhakov à la conclusion d’une salve menée par Dembélé et Cornet (19), tente sa chance de loin (37) et signe la meilleure action lyonnaise : deux défenseurs déposés d’un crochet et un centre qu’Ozdoev est à deux doigts de dévier dans ses propres filets (25). Pas suffisant pour éviter la sentence de Dzyuba, qui tombe en deux temps. Le géant russe pousse d’abord Joachim Andersen à concéder un corner, qu’il reprendra lui-même d’un coup de tête en prenant le meilleur sur Marcelo. La preuve par l’image que ce Lyon est trop tendre.Au retour des vestiaires, les Lyonnais semblent avoir abandonné l’idée d’avoir la maîtrise du ballon, mais pas d’avoir encore leur mot à dire. Tousart puis Dubois se chauffent le pied à distance, Moussa Dembélé voit ensuite ses deux reprises de la tête manquer le cadre (55et 59). Les hommes de Semak sont perturbés, subissent, mais ne rompent pas. Les jeunes Rayan Cherki et Amine Gouiri ( qui a participé quelques heures plus tôt au match de Youth League ) sont lancés dans l’arène, histoire de troubler la routine, mais les doutes s’installent inéluctablement dans les têtes lyonnaises. Sans grande résistance, les espoirs finiront par s’envoler sur une frappe soudaine de Magomed Ozdoev, mis sur orbite par Zhirkov, et bien aidé par la déviation de Marcelo (2-0, 84). Dans quinze jours, à Lyon face à Leipzig, les gars de Garcia n'auront pas le choix de créer l'exploit pour réparer, encore une fois, les erreurs du passé.