Lyon râpe Angers

Lyon avait une occasion en or pour remonter sur le podium de la Ligue 1, et il ne l'a pas laissée passer face à Angers. Le mérite en revient à Tino Kadewere, encore buteur après son doublé face à Sainté, mais aussi à Rudi Garcia, qui a su faire les bons changements à l'heure de jeu pour réveiller un OL dans le cirage.

Les trois atouts dans la manche de Rudi

Angers (4-4-2) : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Pereira-Lage, Capelle, Amadou, Fulgini - Bahoken (Diony, 68e), Thioub (El Melali, 68e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



OL (4-3-3) : Lopes - Dubois (Diomandé, 80e), Marcelo, Denayer, Bard (De Sciglio, 59e) - Caqueret, Thiago Mendes, Paquetá (Guimarães, 59e) - Kadewere, Depay, Cherki (Dembélé, 59e). Entraîneur : Rudi Garcia.

, acte II. Dans les pérégrinations de sa vie nocturne, Tino Kadewere avait rêvé qu'il marquerait un doublé dans le derby face à Saint-Étienne, lors de la précédente journée. Dans la nuit de ce samedi, nul doute que le Zimbabwéen a refait un songe : celui de propulser l'OL à la deuxième place de la Ligue 1. Et la troupe de Rudi Garcia avait bien besoin du coup de pouce de l'ancien Havrais, tout heureux de libérer des Lyonnais jusque-là sans grandes idées et sans envie contre un Angers à son aise.Stéphane Moulin avait intimé ses troupes à jouer avec. Pas Rudi Garcia, visiblement. Privés de Toko Ekambi et Cornet, les Gones passent à côté de leur sujet, à l'image d'un Maxence Caqueret pas dans ses baskets. Seizième minute : Angers cumule déjà trois frappes cadrées, alors que Lyon est toujours à la recherche de sa première escarmouche sur la cage de Paul Bernardoni. Il faut que Memphis Depay sorte de sa boîte pour faire passer un premier frisson, mais Tino Kadewere se foire au moment de convertir le centre cadeau du Néerlandais (23). En face, Angers joue régulièrement vite et simple, de quoi causer quelques tracas aux partenaires d'un fébrile Melvin Bard. Le joli numéro d'Angelo Fulgini suite à un corner est bouté par Anthony Lopes (28), qui doit encore être vigilant pour repousser un coup-franc de Pierrick Capelle (33). Ce n'est qu'à trois minutes de la mi-temps que l'OL et Rayan Cherki se sortent les doigts du short, en montrant en une action ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ce SCO coriace. La tête de Thiago Mendes, toutefois, est trop piquée et en peut que toiser la transversale scoïste.De la suite dans les idées, les Rhodaniens en ont promptement au retour des vestiaires (action fulgurante où Sada Thioub passe à deux doigts de commettre l'irréparable dans sa surface), mais à une seule et unique reprise. Car c'est bien la meute de Stéphane Bahoken qui a tôt fait de reprendre l'ascendant, contraignant Lopes à deux parades dans la même minute (57). Bien mal embarqué, l'OL trouvera son salut dans les changements opérés par Rudi Garcia à l'heure de jeu. Exit Bard, Paquetá et Cherki, place à De Sciglio, Guimarães et Dembélé, chauds patate dès leur apparition. La bête du front de l'attaque lyonnaise signe enfin le premier tir cadré des Gones à la 68e minute, avant de tomber sur un Bernardoni robuste en un-contre-un (77). Pas grave : l'ancien du Celtic se démène à l'orée de la surface suite à un mouvement initié par Guimarães, souffle le cuir au-dessus de la défense angevine pour Léo Dubois, qui trouve un Kadewere prompt à conclure. Frustré, le SCO ne s'en remettra pas, d'autant que le pompier Sinaly Diomandé sauve sur sa ligne un ultime effort des locaux à l'aube du temps additionnel. Lyon peut savourer : le voilà dauphin. Peu séduisant dauphin, mais dauphin quand même.