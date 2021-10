Le Standard présente Luka Elsner : "C'est un club qui véhicule des émotions qu’on ne vit pas ailleurs https://t.co/6T74uEteyH — RTBF Sport (@RTBFsport) October 12, 2021

MD

Elsner de la guerre. Arrivé au Standard de Liège jeudi dernier pour remplacer Mbaye Leye, démis de ses fonctions le 4 octobre dernier, Luka Elsner a bien l’intention de redorer le blason du club belge qui se traîne en deuxième partie de tableau du championnat et reste sur trois défaites consécutives. Pour occuper le banc des Rouches, le Slovène est arrivé avec Will Still, son nouvel adjoint, et Serge Costa, ex-entraîneur adjoint d'Elsner à Courtrai. Présenté en conférence de presse ce mardi 12 octobre, l'ancien pensionnaire d'Amiens a vu le directeur général du club, Alexandre Grosjean, évoquer ce renouveau :Le principal intéressé est, lui, heureux d’avoir déposé ses valises dans ce club prestigieux., a lancé Luka Elsner, ravi et fier d’arriver au Standard. Il officiera son premier match samedi prochain face à l’OH Louvain, avec l’envie deet deY a plus qu'à.