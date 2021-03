Liverpool enfonce le clou et file en quarts

Dominateurs et cohérents, les Reds ont de nouveau battu Leipzig en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Sur le même score qu'à l'aller, donc, et grâce à deux buts du duo Sadio Mané-Mohamed Salah. Assez tranquillement, Liverpool composte ainsi son billet pour les quarts.

73

Liverpool enfin dominateur, mais toujours pas tueur

Le retour du duo Salah-Mané

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson (Tsimíkas, 90e) - Alcântara (Keita, 72e), Fabinho, Wijnaldum (Milner, 82e) - Jota (Origi, 71e), Salah, Mané (Oxlade-Chamberlain, 89e). Entraîneur : Klopp.



Leipzig (4-3-3) : Gulácsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann, Adams - Sabitzer, Kampl (Sorloth, 46e), Nkunku - Dani Olmo (Haidara, 73e), Poulsen (Hwang, 60e), Forsberg (Kluivert, 59e). Entraîneur : Nagelsmann.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus de FA Cup, plus de League Cup, la place de leader en Premier League à 25 points (!)... Sur la scène nationale, la saison de Liverpool est déjà coulée. Alors, lesont logiquement décidé de tout miser sur les joutes européennes. En huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, les Anglais l'ont d'ailleurs démontré : l'équipe de Jürgen Klopp, qui ne met plus un pied devant l'autre en championnat, a assuré le coup face à Leipzig en affichant un visage concentré et un niveau conforme à la compétition après avoir déjà fait le boulot à l'aller (victoire 2-0). Dominateurs, Mané et ses potes se sont ainsi imposés sur le même score. Plus que mérité, et direction les quarts de finale de C1. Pour sauver leur orgueil, ainsi que leur année.Preuve que Liverpool n'est pas en confiance « à domicile » , la balle circule la plupart du temps dans les pieds des Allemands en première mi-temps (près de 60 %). Mais au niveau des opportunités, les points sont beaucoup plus partagés. Si Leipzig est obligé de se montrer dangereux par Olmo et surtout Nkunku pour rattraper son retard de deux buts dû à sa défaite lors de la première manche, ce sont bien lesqui se procurent les meilleures occasions. Mané ne trouve pas la cible, Upamecano sauve son camp devant Salah... Et surtout, Gulácsi sort le grand jeu pour protéger ses cages malgré cinq tirs cadrés adverses : décisif à deux reprises face à Jota, le portier s'impose également lorsque Salah se présente. Si bien qu'à la pause, les Anglais n'ont pas encore plié la partie ni tout à fait composté leur billet en dépit des nombreux espaces laissés par les « visiteurs » (dont Jota est tout près de profiter, dans le temps additionnel du premier acte). Suffisant pour craindre une mini-En tout cas, Nagelsmann y croit. Raison pour laquelle il change Kampl pour Sorloth dès l'entracte, afin de mettre davantage de bordel au sein de la défense de Liverpool. Sauf que dans un premier temps, rien ne change : sa formation doit encore s'en remettre à son gardien, pour ne pas se retrouver totalement hors jeu avant même l'heure de jeu. Impassable (ou presque) ce mercredi, Gulácsi empêche en effet l'ouverture du score de Jota. Une fois de plus. Le dernier rempart voit ensuite l'entrant Sorloth envoyer la sphère... sur la barre transversale d'Alisson, à la suite d'un centre de Hwang (lui aussi entré en jeu assez rapidement). Dommage pour Leipzig, qui rate là la possibilité de relancer le suspense. Ce sera, d'ailleurs, la seule. Car peu après, Salah (au bout d'une action splendide, avec passe décisive de Jota) et Mané (demi-volée, sur une transmission d'Origi) marquent les deux pions de la rencontre pour éliminer définitivement les Allemands et tracer la route des quarts. Attention, lessont déjà en chemin.