Liverpool retourne Villarreal pour rallier la finale

Deux périodes, deux ambiances : Villarreal a totalement dominé la première, et Liverpool la deuxième. Six jours après leur succès 2-0 à Anfield, les hommes de Jürgen Klopp ont été mis en difficulté, mais ont réussi à l'emporter pour se hisser en finale de Ligue des champions (2-3). Le rendez-vous est pris le 28 mai.

Diaz des as

Villarreal (4-4-2) : Rulli - Foyth, Albiol (Aurier, 79e), P. Torres, Estupiñán (Trigueros, 79e) - Lo Celso, Capoue, Parejo , Coquelin (Pedraza, 68e) - Dia (Alcácer, 79e), Moreno (Chukwueze, 68e). Entraîneur : Unai Emery.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas, 79e) - Fabinho, Keita, Thiago (Jones, 80e) - Jota (Diaz, 46e), Salah, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Déjà de la partie à Kiev en 2018 et à Madrid en 2019, le Liverpool de Jürgen Klopp connaîtra de nouveau le frisson d’une finale de Ligue des champions, à Saint-Denis le 28 mai. La dixième finale de C1 de l'histoire des, seulement devancés par le Real Madrid (16), l'AC Milan (11) et le Bayern (11) dans la grande histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Anglais ont sérieusement tangué en première période, mais le deuxième acte leur a permis de rectifier le tir en marquant trois fois en douze minutes. Les rêves de Grand Chelem restent intacts.Incandescent, l’Estadio de la Cerámica a explosé dès la 3minute de jeu : une remise d’Étienne Capoue, une reprise de Boulaye Dia, et un but 100% anciens de Ligue 1 pour lancer les hostilités. Et relancer lesdéjà entendus en masse avant le coup d’envoi. Plus agressif, le Sous-Marin jaune a globalement maîtrisé le premier acte. En s’appuyant sur l’abattage monstrueux de son milieu de terrain, et sur la domination de Juan Foyth, Raúl Albiol et Pau Torres dans les duels aériens, privant Liverpool d’un certain nombre de munitions. Naby Keita en a malgré tout eu une, mais sa frappe du droit n’a créé aucun danger (17). Ouverture d'Ibou Konaté dans le mauvais timing (26), passe trop longue de Trent Alexander-Arnold (33), dégagement d’Alisson droit en touche (35) : autant de signes que le deuxième de Premier League n’y est pas complètement.Villarreal se devait d’en profiter. Dani Parejo ne l’a pas fait, son tir du gauche terminant à côté (12). La Cerámica est entrée en éruption quand Alisson a fauché Giovani Lo Celso dans la surface. Une action litigieuse, pour ne pas dire illicite, mais pas de penalty pour l'arbitre Danny Makkelie, ce qui a logiquement provoqué une pluie de sifflets (37). Le 2-0 est toutefois arrivé dans la foulée, et Capoue s'est encore une fois retrouvé impliqué. L'ancien Toulousain a crocheté Andrew Robertson puis centré pour la tête de Francis Coquelin, qui a pris le dessus sur Alexander-Arnold. Un but mérité, suivi par un torrent d'applaudissements lorsque l'arbitre a sifflé la pause. Sauf pour Alisson, copieusement hué par le public, encore agacé par ce penalty oublié.Alors à égalité sur la double confrontation, Liverpool a retrouvé la marche avant au retour des vestiaires. Pas au top défensivement, Alexander-Arnold a essayé de compenser offensivement. Par ses centres, notamment un destiné à Mané, qui n'a pas réussi à reprendre correctement (49). En tentant sa chance de loin, aussi. Une frappe déviée, qui a atterri sur le haut de la barre (55). Dynamisés par l'entrée de Luis Diaz, qui a vu son tir bloqué (51), puis sa reprise acrobatique s'envoler (57), les hommes de Jürgen Klopp ont été récompensés par une frappe puissante de Fabinho, qui a transpercé RulliSentant l'odeur du sang, lesont continué de pousser. Diaz a flirté avec le poteau après un numéro dont il a le secret (66), avant de concrétiser de la tête, à la réception d'une galette confectionnée par TAA. Mané a porté le coup de grâce en éliminant Rulli, sorti loin de sa cage, pour entériner toute velléité nouvelle de rébellion. Le gardiena ensuite sauvé les siens en s'opposant à Curtis Jones (81), mais le mal était déjà fait. Villarreal finira même à dix à la suite du deuxième jaune de Capoue (86). Contre vents et marées, Liverpool briguera une septième étoile continentale à la fin du mois au Stade de France. Soit contre le Real Madrid, soit contre Manchester City. Une autre rencontre à ajouter au calendrier, et un sixième match à gagner en mai, pour faire du rêve de quadruplé une réalité.