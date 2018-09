Live : Suivez en direct la 7e journée de Ligue 1

De la baston entre Lille, Montpellier, Lyon, Marseille et Dijon pour accrocher le podium, des frissons du côté de Guingamp, Amiens et Caen pour ne pas rester cloué en bas de tableau... La Ligue 1 s'est décidée à sortir ses habits de gala en plein milieu de la semaine. Et on n'est pas du genre à refuser ce genre de folies.

19h44 : OOOOH SANSON ! Marseille enchaîne grâce à son milieu qui enroule un ballon de l'intérieur du pied pour permettre à l'OM de prendre l'avantage.

19h41 : Et Dimitri Payet ne tremble pas : Marseille revient au score !

19h36 : Et le festival lyonnais continue à Dijon ! Martin Terrier reprend de la tête un centre très précis de Rafael au second poteau. C'est donc Dijon qui est au fond du trou, à cause de Terrier.

19h27 : Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques minutes ? Ben ouais, c'est but pour Strasbourg avec Kenny Lala en mode Marc Raquil, sur un contre supersonique... Le lob sur Mandanda est délicieux et l'OM doit réagir.

19h20 : Et le doublé pour Dembélé !!! Aouar voit sa tentative repoussée par le gardien dijonnais et son attaquant conclut l'action d'un joli geste acrobatique. Bonjour Monsieur, bienvenue dans la cour des grands.

19h17 : Allez ! Moussa Dembélé signe son premier but avec Lyon. Et quel but... Ndombele le sert dans la profondeur et l'ancien du Celtic, un peu déporté sur la droite, sort un magnifique piqué pour lober Runarsson.

19h07 : Et il est à Bordeaux le premier but de la soirée ! Kalu par à la (bonne) aventure sur son côté droit, pour glisser une joli centre que Kamano coupe pour ouvrir le score.

? #OMRCSA ? Découvrez la compo du Racing ! pic.twitter.com/QN9Itl2W4q — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 26 septembre 2018

Quel gentleman Umut Bozok . Il avait pris totalement à contre-pied Johnsson, mais sa frappe tape le poteau. Peut-être le signe divin qu'attendait Kombouaré.Eh voilà... C'est terrible. Marcus Thuram a accroché Guillaume dans sa surface, et l'arbitre donne un penalty aux Crocos après avoir consulté le VAR.Ne reste plus qu'aux Costières de vivre l'émotion d'un but. Mais je sais pas si je veux souhaiter ça à mes Guingampais. (Ah non j'ai oublié la Licorne, mais eux ça ne compte pas, ils ont droit à Ben Arfa ET Ghoddos)Et penalty à Marseille , pour une faute de Grimm sur Thauvin dans la surface. Le champion du monde en a rajouté des caisses sur ce contact...Andy a dit oui !!! Sur un corner de Mollet, Skuletić coupe au premier poteau et Delort troue les filet. L'ancien-caennais célèbre bien-sûr, car sinon il devrait rester sobre face à 40% des clubs de France Ça ne veut pas pour Guingamp ... Là c'est Ludo Blas qui n'est pas récompensé.Quel festival de Ghoddos face à Rennes (sa tentative après un corner passe tout proche du poteau de Koubek). Comme quoi, pas besoin e mettre quatre attaquant quand on a un type comme lui.Du coup, on attend le pétard de Skuletić...Je profite de ce micro temps-mort pour signaler que le VAR a été utilisé à Nîmes il y a quelques minutes pour un contact entre Kerbrat et Bozok. Mais entre ces deux hommes que j'adore plus que tout, je ne pouvais pas trancher. Et l'arbitre était dans la même confusion puisqu'il n'a pas sifflé de penalty. Dijon coule, et perd Jeannot sur blessure. L'occasion de voir Naïm Sliti , impliqué sur 4 des 5 buts de Dijon face à Lyon la saison dernière. (3 buts et une passe dé). Pas anodin comme changement. À Lille , le coup-franc de Pépé flirte avec la lucarne de Costil. Il est chaud l'Ivoirien.Oh my Ghoddos ! L'Iranien tape la barre sur un joli coup franc.Ouh le Jérem' Morel qui s'essaye de loin à Dijon . Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et il a évacué sa frustration en envoyant un pétard dans les tribunes...Coup dur à Amiens où Maxime Cornette sort sur civière. Dire qu'à deux lettre près, il aurait pu briller à Manchester City Ouuuuh, cette soirée s'annonce chaude comme la braise ! Je ne suis pas habitué à ça moi en pleine semaine...Et Khaoui enchaîne en ouvrant le score à Caen d'une jolie frappe de l'extérieur de la surface qui finit à la base du poteau gauche de Lecomte, sur un service de Beauvue ! Magnifique.Et je sais que je ferais plaisir à plein de joueurs MPG si j'annonçais un but de Kenny Lala Marseille . La bonne pioche assurément.Je vous l'avoue, j'ai très envie d'annoncer un pétard de Skuletić en pleine lucarne du côté montpelliérain... Première titularisation pour le Serbe.Et ça chauffe déjà à Bordeaux , avec un énorme arrêt de Costil sur une reprise de Nicolas Pépé, pas du genre à traîner au lit.Ouf ! C'était sportif, je suis déjà claqué...Il ne nous reste plus que ce Caen Montpellier à présenter pour boucler ce tour des stades. On vous le laisse en image...... et en vidéo. Amiens est aussi en quête de repères. Christophe Pélissier a donc aligner ses gars sûrs.Gurtner - Krafth, Gouano, Dibassy, Lefort - Monconduit, Bodmer, Gnahoré - Cornette, Konaté, Ghoddos.Mais la jolie surprise vient de Rennes , avec la première titularisation de Hatem Ben Arfa depuis un an et demi. Elle est là la vraie Licorne !Au Matmut-Atlantique, Bordeaux a la possibilité d’enchaîner après sa victoire dimanche à Guingamp Costil - Palencia, Koundé, Pablo , Poundjé - Tchouaméni, Otavio , Sankharé - Kalu, Briand, Kamano.Sauf qu’en face, c’est un Lille en pleine bourre qui se présente.Maignan - Celik, Fonte, José Fonte , Ballo-Touré - Xeka , Mendes - Pépé, Ikoné, Bamba - Rui Fonte Le match de la peur, il se passe aux Costières où Guingamp est au pied du mur. Et Antoine Kombouaré fait confiance en ses soldats :Johnsson - Traoré, Kerbrat, Eboa Eboa, Sorbon, Rebocho - Deaux, Didot, Blas - Benezet, Thuram Les hôtes seront eux dans une situation particulière : on ne leur demandera pas de faire l’exploit, juste de faire le taf.Bernardoni - Paquiez, Landre, Lybohy, Miguel - Bouanga, Bobichon, Diallo, Ripart-) Bozok, Guillaume. Marseille , c’est le grand du Fenomeno dans les cages. Suffisant pour régler les soucis défensifs de Rudi Garcia ? En tout cas, Kamara et Sarr remplacent numériquement Caleta-Car et Sakai.Mandanda - Sarr, Kamara, Gustavo , Amavi - Sanson, Strootman - Thauvin, Payet, Lopez - Germain.Pour sa part, Thierry Laurey à sorti de son sac un joli sapin qui devrait tenir tout l’hiver. Bruno Génésio a décidé de faire un peu tourner pour ce match à Dijon . Fekir est resté à la maison, Mendy et Cornet sont forfaits, alors que Depay et Marcelo débutent sur le banc.Lopes - Rafael , Morel, Denayer, Dubois - Aouar, Tousart, Ndombele - Traoré, Dembélé, Terrier.De l’autre côté, pas de Yoann Gourcuff , ni de Naïm Sliti , mais Olivier Dall’Oglio a dessiné un dispositif compact en 5-3-2, avec Tavares et Jeannot sur la ligne d’attaque.Runarsson - Rosier, Yambéré, Ciman, Lautoa, Haddadi - Amalfitano, Abeid, Loiodice - Jeannot, Tavares.Salut les goinfres... Comment ça on est que mercredi ?! Pas l'habitude de voir mon traditionnel multiplex de Ligue 1 du samedi soir en plein milieu de la semaine ! Tant pis, je n'ai plus qu'à me remettre de ceet on attaque cette alléchante soirée de championnat. Six matchs, des gros, des petits, des séries à confirmer ou à briser... Je pense qu'on aura plus que jamais envie que notre jeudi soit un dimanche, histoire de se remettre de cette soirée...