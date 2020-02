Revivez les matchs de 19h de Ligue Europa

22

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est fini ! Partout ! Eh on a quelques surprises : comme Cluj qui accroche Séville et le Celtic qui n'a pas réussi à faire mieux qu'un nul à Copenhague. Sans oublier United, complètement passé à côté de son match à Bruges. Pour le reste, rien de très étonnant.Je vous laisse avec mon top lad Clément Gavard pour la deuxième fournée. Bon app' !Oh qu'il est moche ce tir de Kenedy ! N'empêche que ça passe avec le rebond et que Getafe cloue l'Ajax en toute fin de match. Quel résultat fou !Pas besoin d'aller plus loin, l'Inter fait le break sur le buzzer et part avec un gros avantage avant le retour à Giuseppe Meazza.Pareil pour Francfort qui ira en Autriche le cœur léger.Et le bon vieux Romelu qui fait le break en prenant Iliev à contrepied.PENALTY POUR L'INTER !Comme quoi, piller Léganès ça sert à quelque chose. En Nesyri égalise pour Séville et c'est mérité. Prends-en de la graine Martin.Bravo à Hwang qui vient de « redonner espoir » à Salzbourg, qui ne perd plus que 4-1 à six minutes de la fin.Visca vient de réduire la marque sur penalty pour Basaksehir. Normalement, c'est trop tard pour espérer quoi que ce soit.On a donc marqué sur toutes les pelouses.Pas l'temps d'souffler en Ukraine ! Junior Moraes passeur décisif pour la deuxième fois et pour la première fois, ça passe. Son service en retrait trouve Kovalenko qui envoie directement au fond dans la boîte.PREMIER BUT D'ERIKSEN AVEC L'INTER ! A la conclusion d'un beau mouvement collectif, c'est pas forcément très beau, mais ça récompense la nette domination des Milanais. La onzième tentative aura été la bonne. Côté Razgrad, on attend toujours de passer - littéralement - la deuxième.C'EST BON ! Pizzi frappe en force et égalise. Plus de peur que de mal.Non but refusé ! Hors-jeu ! Eeeeet penalty quand même pour Benfica pour une faute non-sifflée juste avant.L'égalisation de Tavares pour Benfica !CETTE FOIS-CI C'EST BON POUR DONETSK ! Et Marlos est à la passe dé pour Alan Patrick.ET CA PASSE POUR DEAC ! Lourde frappe qui file à gauche de Vaclik, un poil trop court pour empêcher les Roumains d'ouvrir le score un peu contre le cours du jeu.PENALTY A CLUJ ! POUR CLUJ !Bouyaaaaaah, une frappe cadrée et un but, c'est l'efficacité danoise et on dit merci à l'immense Dame N'Doye qui égalise pour Copenhague avec l'aide du poteau.Vous vous rappelez quand Francfort avait l'attaque la plus sexy d'Europe ? Eh bien il ne reste qu'un rescapé, il s'appelle Filip Kostic et c'est lui qui vient de planter le 4-0 de l'Eintracht.Oh bah oui Vietto qui dribble sans mal la défense de Basaksehir pour piquer le ballon du 3-0 à bout portant !Mention spéciale à l'ancien Auxerrois Evan N'dicka, auteur du centre décisif.20h06 : LA TÊTE DE KAMADA POUR LE TRIPLE ! Et Francfort qui s'envole. C'est bon, Salzbourg on leur enlève Haaland et Minamino, y a plus rien qui tient.C'est bon, tout le monde a eu le temps de réceptionner sa pizza ? Parce qu'ici, ça repart.C'est la mi-temps partout, huit matchs, huit buts, mais il y en a quand même trois où l'on n'a toujours pas marqué. Si le Shakhtar a une excuse après son but refusé, les autres coupables se nomment Séville et Inter. Allez les gars, on attend mieux de vous.Rohlolololo, quel centre de Ristovski pour Sporar qui arrive à reprendre de volée au point de penalty et C'EST LE BREAK POUR LE SPORTING !Comment on dit « doublé ? » En tout cas, c'est banco pour Kamada, avec un petit piqué cette fois-ci.Mais c'est quoi cette défense de l'Ajax ? Getafe joue son coup-franc à l'autre bout de la moitié de terrain néerlandaise et Deyverson a tout le temps de fixer Varela pour frapper en force à ras-de-terre. Et que la VAR dégage, le but est parfaitement valable.MAIS QUELLE ERREUR DE MECHELE ! Complètement passif face à Martial, le Brugeois laisse le Français filer au but et Manchester United revient dans le match. Déjà.Première grosse occasion de l'Inter en Bulgarie. Moses crochète superbement un défenseur avant de servir Biraghi qui reprend de volée, mais c'est bien paré par Iliev.En fait non, Marlos était hors-jeu d'un poil de scrotum. C'est la VAR qui l'a décidé. Oui parce que là aussi, elle est désormais présente.Une occasion, un but, c'est l'efficacité à l'ukrainienne. Pardon, à la brésilienne. Vlachodimos contre bien la tentative de Junior Moraes, mais laisse le but vide pour permettre à Marlos d'inscrire son cinquième but de cette campagne européenne.ODSONNE EDOUAAAAAAAARD ! Quelle frappe superbe du Français ! C'est croisé, c'est en pivot et c'est dedans pour le Celtic !Pfouaaaaaaaah, quel but de Dennis pour le FC Bruges ! Imaginez, un dégagement stratosphérique de Mignolet, un contrôle et un lob et Manchester United est déjà mené !TOOOOOOOOR IN FRAKFURT ! Et ça fait un but en un match pour le Japonais Daichi Kamada que l'ancien Monégasque Almamy Touré trouve à la limite du hors-jeu. Une petite frappe croisée entre les pattes de Stankovic et ça fait mouche.Ça va vous sinon ? La journée s'est bien passée au boulot ? Pas trop de bouchons sur le chemin du retour ?Tiens, ça vient de démarrer à Cluj. Pourquoi ? Eh bien personne ne le sait pour l'instant. Super l'Eurovision.Par contre sans rire, 18h55, quel horaire de merde pour un coup d'envoi...Ooooooh, la pendule n'a même pas encore sonnée 19h que le Sporting ouvre le score face à Basaksehir ! Un corner d'Acuna, une tête de Coates, pourquoi faire compliqué ?Allez, c'est parti !Quelques belles affiches à suivre pour commencer la soirée. Pour ma part, je vais regarder avec un grand intérêt ce Francfort-Salzbourg, en gardant un œil sur Bruges-Manchester évidemment, mais aussi Copenhague-Celtic qui peut valoir son pesant de cacahuètes. Et vous ?Salut à tous les fans de la plus belle des compétitions européennes : la C3 ! Oubliez le Barça, le PSG et autres Atalanta, on est partis pour huit rencontres de haut-vol.