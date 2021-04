Paris et Troyes partagent les points

Paris FC (4-2-3-1) : Demarconnay - Abdi, Bamba, N'Diaye, Hanin - Name, Mandouki - Laura (Martin, 83e), Gakpa (Nomenjanahary, 72e), Lopez (Diakite, 57e) - Caddy (Diaby-Fadiga, 72e). Entraîneur : René Girard.



ESTAC (3-5-1-1) : Gallon - Mambo (Mutombo, 34e), Raveloson, Salmier - D. Saint-Louis, Kouamé, Tardieu, Dingomé (Chambost, 78e), Barthelmé (Gory, 64e) - Bozok (Azamoum, 64e) - Touzghar (Suk, 78e). Entraîneur : Laurent Batlles.

La bataille de Charléty.Dans le match capital dans la lutte pour la montée entre le Paris FC et le leader troyen, deux points ont été perdus de chaque côté. C'est donc toute la concurrence qui pourrait avoir le sourire, à la fin du week-end. Une fois n'est pas coutume, c'est cette fois en première période que s'est jouée cette opposition plaisante entre deux équipes ambitieuses pour la fin de saison. Des hostilités lancées par Julien Lopez, frère de, qui a bien suivi la frappe d'Abdi repoussée. Gakpa (6) et Caddy (33) manquent l'opportunité de tuer le match, quand le feu follet Dylan Saint-Louis échoue une première fois sur Demarconay (7). L'ancien Lavallois profite toutefois d'une erreur de relance pour remettre les siens à hauteur. Le moment choisi par Name et Tardieu pour se chamailler, après une faute du premier sur le deuxième.Ce qui leur vaut un aller simple pour la douche, bientôt rejoints par un Laurent Batlles venu demander des explications. Avec un homme à terre chacune, les deux formations vont ensuite peiner à déployer leur jeu tout au long d'un second acte clairement moins emballant. Caddy ne cadre pas, au grand dam des quelques supporters parisiens présents aux abords du stade (46). Et c'est bien Dylan Saint-Louis qui se met en valeur. En perforant pour servir Bozok d'abord, mais Demarconnay s'interpose (53). En canardant le gardien de 38 ans ensuite (63, 64), toujours sans succès. La balle de match est pour le jeune Diaby-Fadiga sur corner, mais Gallon sort la parade (83).Un duel, 100% de déçus.