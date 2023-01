La Paillade en pagaille

Humilié à chaque match, en conflit avec ses supporters, le MHSC traverse ce qui ressemble à une crise. Et la nouvelle lourde défaite à la Mosson contre Nantes (0-3) ce dimanche en a été le triste symbole.

« Si des gens veulent nous tirer dessus... »

"Les supporters ? Si des gens veulent nous tirer dessus, ok, tirez nous dessus. Moi, à la fin de ce match, je prends mes coéquipiers ds les bras et je leur dis : on est allé à la guerre, même si on n'a pas réussi (...) Je préfère retenir le positif"? C.Jullien après #MHSCFCN pic.twitter.com/n66kIwZ0Lm — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) January 15, 2023

Mamadou fiasco

Le ras-le-bol de la Butte #MHSCFCN Match arrêté pic.twitter.com/QlJxSuofdZ — Julien Castánheira (@JulienCst) January 15, 2023

Il est un peu plus de 17h05, ce dimanche à Montpellier, les trois coups de sifflet de Thomas Léonard viennent de retentir et c'est une mise à mort à laquelle la Mosson a l'impression d'avoir assisté. L'ovation pour Jonas Omlin, seul Montpelliérain à avoir tenu son rang et à avoir été discuter avec les supporters, laisse rapidement place à une salve de sifflets destinée à tous ses coéquipiers, qui auront bien du mal à s'aventurer au pied de la tribune Étang de Thau, celle des ultras, au vu de l'atmosphère pesante dans laquelle l'enceinte héraultaise est plongée. Au micro de Prime Video, Christopher Jullien avoue qu'il va continuer de se réveiller Produit du centre du MHSC, Joris Chotard est en pleurs ; enfant du club depuis ses six ans, Khalil Fayad accuse également le coup., braille un observateur qui préfère lui rire du triste destin de son équipe. Le MHSC, réduit à neuf dans un match triste et crispant, vient de s'incliner trois buts à zéro à domicile face à un FC Nantes qui n'a rien d'un foudre de guerre et n'avait plus gagné en Ligue 1 à l'extérieur depuis neuf longs mois. Cette fois, quelque chose semble s'être définitivement brisé dans les rangs montpelliérains.Contre les Canaris, Montpellier a passé son match à se saborder. Par ces cartons rouges (un par période), largement évitables et qui ont inéluctablement facilité la mission des visiteurs. Ou en tribune, car les fumigènes balancés sur le carré vert par les aficionados locaux - signe d'une profonde exaspération quant aux performances actuelles de Téji Savanier et ses collègues - sont intervenus alors que les Pailladins affichaient un beau visage et ont permis aux Nantais, avec ce quart d'heure de, de revenir dans la partie., avouait Antoine Kombouaré après la batailleAvant ça, les ultras de l'Armata et de la Butte avaient été muets, durant le premier quart d'heure, s'exprimant uniquement par des banderoles plus qu'explicites, qu'il ne serait pas élégant de retranscrire ici , a continué Jullien en zone mixte.Le latéral nantais Fabien Centonze, lui, qui admettait avant le coup d'envoi avoir fait le déplacement « pour les enfoncer » , a savouré ces événements avec une pointe de cynisme :[...]Après l'élimination en Coupe de France face à Pau, une Ligue 2, et la baffe reçue dans le derby à Nice (6-1), ça commence à faire beaucoup pour le MHSC. Voilà quatre revers que les Sudistes enchaînent, eux qui avaient déjà signé une jolie série de cinq défaites consécutives en octobre., a estimé Romain PitauLe symptôme d'une spirale infernale que rien ne semble pouvoir freiner. En tout cas pas Mamadou Sakho, l'homme du Parc des Princes et d'Anfield aux 29 sélections en Bleu, qui a plus amené sa maladresse que son expérience face aux Jaune et Vert, à l'image de sa boulette dont a bénéficié Mostafa Mohamed sur le deuxième but ; malheureusement dans la lignée de sa saison, en témoigne la banderoleaperçue dans les travées de la Mosson au cours de la rencontre. Ni Wahbi Khazri, le vieux briscard de Ligue 1, qui a laissé au jeune Nathan Zeze, en guise de carte de visite, la marque de ses crampons dans le cou. Ni même Téji Savanier, le virtuose et capitaine, dont la nervosité face aux fautes nantaises a pu déteindre sur ses troupes.Kombouaré a pourtant vuPris d'empathie, le Kanak et Moussa Sissoko ont d'ailleurs souhaitéà leurs adversaires du jour., a de son côté posé Pitau.Quinzième à deux points de la zone rouge au moment où se clôt la phase aller (avec dix-sept points, son pire bilan à ce stade depuis la remontée en 2009), Montpellier peut se rassurer en se disant qu'Auxerre (19) et Angers (20) ont déjà de bonnes têtes de relégués. Mais les signaux envoyés hier sont alarmants. Le coach de la Paillade a insisté sur deux mots :. Et a terminé sur une promesse :