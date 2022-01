Les victimes d’un ancien recruteur pédophile de Manchester City ne seront pas indemnisées

Eight men, who say they were abused by paedophile Barry Bennell while he was Manchester City scout more than 30 years ago, lose High Court case https://t.co/OfbLRgLGH9 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 10, 2022

Sombre histoire outre-Manche.Entre 1979 et 1991, douze garçons ont été victimes d'actes pédophiles de la part de Barry Bennell, à l'époque recruteur pour Manchester City. L'homme, finalement arrêté et aujourd'hui âgé de 68 ans, purge actuellement une peine d'emprisonnement de trente ans. Ce lundi, un tribunal londonien était le théâtre d'une audition de huit plaignants, réclamant une réparation financière de la part du club, pour préjudice psychologique et pour les revenus qu'ils n'ont jamais pu toucher dans leur carrière potentielle.Mais le juge, en charge de l'affaire, a finalement refusé leur requête, estimant que le lien entre les actes commis par Bennell et la relation qu'il avait avec City était insuffisant pour déclarer le club responsable. David McClenaghan, l'avocat des victimes, a d'ores et déjà affirmé que ses clients allaient faire appel et qu'ils étaient Plus d'un an et demi de procédure pour rien, donc.