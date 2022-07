Les États-Unis et la République Dominicaine disputeront les JO 2024

FG

La France connait ses premiers adversaires potentiels. Vainqueurs respectivement du Honduras (3-0) et du Guatemala (2-2, 4-2 t.a.b.) à l'Estadio Morazán de San Pedro Sula, deuxième plus grande ville du Honduras, en demi-finales du championnat U20 de la zone CONCACAF, les États-Unis et la République Dominicaine ont composté leur billet pour les Jeux Olympique 2024 de Paris. Un bel exploit pour les deux nations, les Américains n'ayant plus disputé le tournoi olympique depuis l'édition 2008 à Pékin, tandis que les Dominicains auront le plaisir d'y participer pour la première fois de l'histoire. Une performance d'autant plus historique que ces derniers, menés 0-2 à la mi-temps, ont renversé la situation en deux minutes et arraché une séance de tirs au but fatidique. Rendez-vous en 2023 pour connaitre les prochains qualifiés.