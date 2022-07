Les CAN de quartiers passent en Prime

Chaque été, elles déchaînent les passions dans les quartiers, et leurs plus beaux gestes sont capturés dans des vidéos Snapchat mal cadrées, pixelisées qui tournent en boucle sur les réseaux. Mais cette année, les CAN de quartiers ont franchi un cap spectaculaire. Changements de noms, sponsors, et même diffusion sur Amazon : bienvenue dans des tournois où ça ne rigole plus vraiment.

Par Adrien Hémard-Dohain et Florian Porta

Construit en 1973, le stade Dominique-Duvauchelle n’a jamais connu de soirée fiévreuse comme celle qui s’annonce ce samedi 2 juillet à partir de 18 heures. Pas même le soir de son record d’affluence le 9 février 2005, lors d’un Cameroun-Sénégal qui avait réuni 12 000 personnes dans l’antre de l’US Créteil-Lusitanos. Record qui pourrait tomber ce soir. L’affiche du jour ? Un Mali-Congo officieux, finale de la Coupe nationale des quartiers, nouveau nom de la CAN de Créteil. Le tout diffusé sur Prime Video sur son compte TikTok, avec des partenaires à faire pâlir la FFF (qui n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour la Coupe de France) : Nike et Heetch. Un événement qui résume à lui seul l’ampleur prise par ces tournois de quartier, devenus des institutions locales, voire nationales.À Créteil, la CAN est née en 2019, alors que des tournois inter-quartiers existaient depuis de nombreuses années., raconte Moussa Sow, créateur de la CAN de Créteil.Et comme par hasard, plus aucun problème ou presque depuis., balaie l’organisateur de ce qui est devenu la Coupe nationale des quartiers cet été. Et pour cause :, détaille Moussa Sow, qui n’a rien à voir avec l’ancien attaquant lillois. C’est ainsi que cet été la France, l’Italie, les Antilles, le Portugal et l’Asie ont rejoint la compétition. Pourtant le plus grand renfort n’est pas une sélection, mais Amazon, qui diffuse la finale.Comment un tournoi de quartiers a-t-il pu taper dans l’œil du géant américain ? Approchée, la plateforme n’a pas souhaité communiquer à ce sujet. On se contentera donc de la version de Moussa Sow :Du genre prompte à sauter sur ce genre d’événements accessibles, La Chaîne L’Équipe n’a pas été approchée, concède Nicolas Manissier, directeur des acquisitions de la chaîne, et pas au courant de la CAN à l'autre bout du fil :, justifie-t-il. Relancé sur les courses de caisses à savon diffusées par la chaîne, il coupe :Alors qu’est-ce qui a bien pu séduire Amazon dans cette histoire. ?Expert en marketing sportif, Gary Tribou s’est penché sur le sujet :, affirme le spécialiste. De son côté, Amazon en profite pour cocher une case, confirme Magali Tézenas du Montcel, déléguée générale de Sporsora :Le but étant,, d’attirer de nouveaux abonnés. Mais l’experte met en garde :Moussa Sow le confirme : malgré l’ampleur médiatique prise, sa Coupe nationale des quartiers reste associative et indépendante :Dans ce contexte, la manne des sponsors a donc été la bienvenue, même si à Créteil, on affirme choisir des partenariats qui ont du sens., résume Moussa Sow. Et l’organisateur n’a aucun tabou sur la destination de l’argent issu de ce sponsoring :Et surtout la vie de son association de quartier le reste de l’année :, promet l'éducateur. Du point de vue des autres CAN, on observe attentivement l’exemple de Créteil. Keba Sylla joue aujourd’hui à Raon-l’Étape en N3, mais en 2019, il portait les couleurs du Sénégal à la CAN d’Aulnay-sous-Bois :Photographe de la CAN des 3000, Marvin Bonheur n’est pas surpris, ni jaloux :Même son de cloche au pied des volcans auvergnats, où Ava et Boucif organisent la Coupe du monde des quartiers :À Clermont, tout est encore amateur, et les joueurs se paient leur maillot. Le seul sponsor est une enseigne locale de restauration. Quant au stade Gabriel-Montpied, il est prêté par la mairie. Encore faut-il y assurer la sécurité :, raconte Boucif. En attendant de toucher le pactole comme à Créteil, les quatre organisateurs s’appuient sur les associations de la ville :, précise Ava.À croire que tout se passe pour le mieux dans un monde de rêve. Mais l’arrivée de sponsors de ce poids n’est pas sans critiques :, philosophe Moussa Sow. Le principal angle d’attaque : cette professionnalisation dénaturerait l’évènement., avoue Marvin Bonheur qui vient de voir la CAN des 3000 quitter son emblématique city stade en béton pour un synthétique :Sur le terrain, Keba Sylla tempère :La finalité restera toujours la même : jouer au foot et montrer que les quartiers populaires sont loin des caricatures qui en sont faites. Unis derrière cet objectif commun, les organisateurs partagent même un groupe WhatsApp pour, explique Moussa Sow, qui rêve d'une finale nationale en septembre à Paris :Les CAN de quartiers ont au moins le mérite de remettre ces périphéries au centre du jeu, pour de bonnes raisons. Et aussi de permettre à certains de rebondir dans le milieu. À Aulnay, ça a été le cas de Keba Sylla, qui a pu quitter la R1 locale pour la N3. Pareil pour Boucif à Clermont, repéré par le FC Côte Bleue (N2) de Marseille, ou pour son pote Aboubakar Sidibé, qui a signé à Virton en D2 belge. Plusieurs scouts ont d’ailleurs confirmé suivre de près ces compétitions, souvent depuis les tribunes. L’un d’entre eux confie en off :Voilà pourquoi le stade Dominique-Duvauchelle sera plein ce samedi. Sans compter les personnes qui suivront la finale devant leur écran.