Les Bleues coulées par la marine américaine

Pour la deuxième fois d'affilée, les Françaises sont éliminées du Mondial en quarts de finale. Et leur rêve de briller à domicile s'est brisé sur le croiseur américain, dont l'efficacité froide n'a pas fait de quartier à des Bleues à réaction. Wendie Renard a apporté un mince espoir en réduisant le score, mais la désillusion n'en est que plus rude.

L’arche de Rapinoe

Des bleus dans les yeux

France (4-2-3-1) : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bussaglia - Diani, Thiney, Le Sommer (Asseyi, 81e) - Gauvin (Cascarino, 76e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.



États-Unis (4-3-3) : Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle (Horan, 63e), Ertz, Mewis (Lloyd, 81e) - Heath, Morgan, Rapinoe (Press, 86e). Sélectionneuse : Jill Ellis.

Grande casserole posée sur un feu doux pendant la majorité du match, le Parc des Princes aura bouilli le temps d’une petite quinzaine de minutes. Celles séparant un coup de casque libérateur de Wendie Renard, à la réception d’un coup franc de Gaëtane Thiney, et la fin de la rencontre, sonnant l’élimination de l’équipe de France de sa Coupe du monde. Avant ça, les Bleues ont buté sur des Américaines inhabituellement regroupées autour de leur surface, car mises dès le début de match à l’abri sur un coup franc de Megan Rapinoe, avant que la meilleure ennemie de Donald Trump ne donne un peu plus d'avantage à la Team US. Pour les filles de Corinne Diacre, le chemin s'arrête net comme si elles n'avaient pu montrer tout ce qu'elles avaient dans le ventre. Mais il aura manqué de poids offensif et d'un peu de métier pour faire tomber à l'eau l'ogre américain.Il n’y a pas de poids, même les plus petits, qui sont faciles à écraser. Amandine Henry avait beau assurer que les Bleues n’avaient «» et «» : le contexte — un quart de finale d’un Mondial à domicile face au tenant du titre —, l’environnement — 45 595 personnes, une audience rare pour ces joueuses — et les maigres espoirs — être les seules à avoir battu les Américaines lors de leurs 41 derniers matchs, en amical en janvier dernier — ne leur permettaient pas de s’avancer complètement légères dans cette épreuve du feu. Et comme si le navire n’était pas assez chargé, les filles de Corinne Diacre se sont infligé un nouveau handicap dès la 5minute (0-1). À la suite d'une faute au coin de la surface de Griedge Mbock, caution solidité pour la première fois fragilisée, le coup franc rentrant de Megan Rapinoe transperce Mbock, Henry et Bouhaddi pour offrir l’ouverture du score aux favorites. Quand le poids ressemble à la poisse.Les Françaises titubent, mais plutôt que de s’exposer à d’autres vagues, elles reprennent leurs esprits pour d’abord répondre physiquement au défi. Majri met O’Hara dans la nasse sans réussir à obtenir de penalty (3), Diani tente de faire craquer l’iceberg américain, Bussaglia cherche à orienter les siennes dans cet océan agité, mais les imprécisions et le manque de clairvoyance empêchent d’être réellement dangereux. Ainsi, le coup de tête d’Eugénie Le Sommer (13), ou la frappe en seconde lame de Henry (18) sont trop timides pour inverser la tendance, quand le duo Megan-Rapinoe noie Marion Torrent sur son côté. Le mérite des locales dans cette fin de mi-temps est de garder la Team US sous pression, obtenant 2 corners, et cherchant à combiner dans le cœur du jeu. La fissure a été colmaté, la fuite évitée et le bateau bleu peut envisager de se remettre dans le sens du vent.La chaleur est à peine retombée dans le Parc que Mewis, Heath et Morgan font monter la température dans la surface française, Bouhaddi et Henry se trouvant sur le chemin de chacune de leurs tentatives (47). La houle est forte lors de cette reprise. Mais les frappes lointaines de capitaine Henry (52) sont le signe que les Bleues reprennent de l’air, alors que Le Sommer aurait pu remettre tout le monde à flot sur deux frappes excentrées (56et 57). Les Bleues se rapprochent de leur cible, les Américaines semblent avoir la tête dans le siphon, et O’Hara se fait couper le sifflet sur une frappe spontanée de Majri. Asphyxiées, les championnes du monde se libèrent d’un coup de patte. Celui de l’inévitable Rapinoe, crucifiant Sarah Bouhaddi sur un centre fuyant de Tobin Heath, elle-même bien lancée par Morgan (0-2, 65).Le trio d’attaque a remis la flotte US à flot, Tobin Heath croit même pouvoir tuer le suspense, mais Crystal Dunn était hors jeu (76), et la tête des Bleues sous l’eau. Pourtant, c’est de la caboche que les Françaises se refont. Et si celle de Valérie Gauvin trouve les gants de Naeher ou file le long du poteau, celle de Wendie Renard déchire les filets pour faire rugir le Parc des Princes. Les Bleues jettent leurs dernières forces dans la bataille, et Kelley O'Hara contre du bras un centre de Majri (86). Pas de penalty, ni de recours à la VAR, l'heure des Bleues a sonné. Avec un goût amer. Forcément.