Les Bleues affronteront l’Allemagne en amical le 10 juin

L'équipe de France féminine affrontera l'Allemagne (2e au classement mondial de la FIFA) au stade de la Meinau de Strasbourg, le jeudi 10 juin prochain

FG

Et c’est reparti comme en quarante !Après avoir tapé l’Angleterre et pris une leçon contre les États-Unis le mois dernier, l’équipe de France féminine va faire face à un nouveau mastodonte. Les Bleues affronteront en effet l’Allemagne, deuxième au classement FIFA, le 10 juin prochain en amical à Strasbourg. L’Alsace qui est décidément à la fête, puisque la Meinau accueillera également un match amical de Didier Deschamps et sa troupe le 1er septembre prochain face à la Bosnie-Herzégovine Le dernier affrontement entre Françaises et Allemandes ? C'était il y a plus de deux ans, déjà en amical, et c'était une défaite des Bleus sur le score de 0-1. À charge de revanche.