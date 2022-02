Leipzig colle un set de tennis au Hertha

Hertha (4-3-3) : Schwolow - Pekarik, Gechter, Kempf, Björkan - Tousart, Ascacibar, Darida - Richter (Selke, 76e), Jovetic (Maolida, 70e), Belfodil (Kade, 76e). Entraîneur : Tayfun Korkut.



Leipzig (3-3-2-2) : Gulasci - Simakan (Klostermann, 45e), Orban, Gvardiol - Henrichs, Haïdara, Mukiele - Forsberg (Laimer, 60e), Szoboszlai (Dani Olmo, 60e) - Nkunku (André Silva, 70e), Poulsen. Entraîneur : Domenico Tedesco.

Evidemment, Christopher Nkunku a brillé.Auteur de ses douzième et treizième buts cette saison ce dimanche dans la capitale allemande, l'ancien joueur du PSG a participé à la très large victoire de Leizpig sur le Hertha Berlin (6-1).Pendant une heure, pourtant, il aurait été impossible de pronostiquer une telle humiliation. Car si Benjamin Henrichs avait rapidement ouvert le score sur une frappe contrée en première période, l'immortel Stevan Jovetić s'était chargé de remettre les compteurs à zéro au retour des vestiaire lui aussi sur un tir dévié. Et puis Nkunku est entré en scène à l'heure de jeu pour faire exploser le Hertha de l'intérieur : en provoquant et transformant un penalty qui a aussi valu à Kempf un carton rouge d'abordpuis en se retrouvant à la conclusion d'un somptueux mouvement à trois initié par Dani Olmo et relayé par Yussuf Poulsen. L'équipe de Lucas Tousart dépose les armes et n'a plus que ses yeux pour pleurer. Dani Olmo y va de son but de près, Amadou Haidara envoie une pralineet Poulsen d'un malicieux piqué. Au classement, Leipzig revient à quatre points du podium et s'en ira défier Bochum dans une semaine.