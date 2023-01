Lecce renverse la Lazio

Lecce : Falcone - Gallo, Umtiti, Baschirotto, Gendrey - Gonzalez, Hjulmand, Blin - Banda, Colombo, Strefezza. Entraîneur : Baroni.



Lazio : Provedel - Marusic, Romagnoli, Casale, Lazzari - Basic, Cataldi, Milinkovic-Savic - Zaccagni, Immobile, Pedro. Entraîneur : Sarri.

Comment saborder son premier match de l'année ? Demandez donc à la Lazio, qui a rendu ce mercredi uneen la matière. Alors qu'ils menaient tranquillement 1-0 à la mi-temps, qu'ils maitrisaient le match, les hommes de Maurizio Sarri ont littéralement bazarder la rencontre. La faute, aussi, à une équipe de Lecce métamorphosés au retour des vestiaires, qui est parvenue à renverser la vapeur pour finalement s'imposer 2-1. Curiosité : c'est exactement le même scénario que lors de leur dernière affrontement en 2020, la Lazio s'étant déjà inclinée 2-1 après avoir mené 1-0.La première période est un monologue laziale. Avec un Ciro Immobile de retour après plusieurs mois d'absence, les Romains attaquent la rencontre pied au plancher. Et quasiment sur son premier ballon exploitable, le meilleur buteur de Serie A sur l'année civile 2022 débloque la situation, d'une frappe croisée. Ca fait 189 buts en Serie A pour Immobile, qui met ainsi dans son retro le trio Del Piero-Gilardino-Signori, tous restés bloqués à 188. La Lazio maîtrise ensuite son sujet, sans forcer, et Lecce termine sa première période sans le moindre tir cadré.Mais au retour des vestiaires, c'est une autre mayonnaise. La Lazio revient en pantoufles, se disant certainement que cela suffira pour aller chercher les trois points, tandis que Lecce se pointe le couteau entre les dents. Et après seulement dix minutes, les Giallorossi égalisent, Strefezza poussant au fond des filets une frappe de Di Francesco repoussée par Provedel. On attend alors une réaction laziale... qui n'arrivera jamais. Au contraire, les locaux se mettent à y croire, et ils ont bien raison : Colombo profite de la passivité de la défense laziale pour score le 2-1 sur une galette de Di Francesco, assurément homme du match. Avec un Umtiti patron de sa défense, Lecce contrôle sa fin de match sans que la Lazio ne se réussisse à se créer la moindre occasion. Mine de rien, les Salentini enchaînent là un troisième succès de rang, et grimpent à la douzième place. La Lazio, en revanche, voit la Roma revenir à sa hauteur. Les bonnes résolutions sont déjà au placard.