Le signe JUL intégré aux célébrations de but dans FIFA 22

Les joueurs de FIFA bientôt en Y.À peine sorti, FIFA 22 prépare déjà une première mise à jour, histoire de réajuster quelques bugs, mais pas que. Parmi tous les ajustements prévus, on apprend que la simulation de football numéro 1 va ajouter une nouvelle célébration de but. Après latrès mal exécutée par Messi, Verratti et Gueye, il sera désormais possible de réaliser le signe JUL pour célébrer un but. Et oui la zone.Si la première version du jeu est particulièrement décriée par les grands habitués de FIFA, cette nouveauté et particularité de la prochaine mise à jour fera sans aucun doute l’unanimité. Qui ne rêve pas de voir CR7 faire le signe ? De quoi faire décoller les ventes du jeu en poussant tous ceux qui n’avaient pas prévu de l'acheter à le faire ? Peut-être pas, mais un beau coup de pub pour le rappeur marseillais avant la sortie de son "Classico Organisé" le 29 octobre.FIFA édition d'or et de platine.