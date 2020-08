Le Shakhtar croque Bâle et fonce en demies

32

Pyatov - Dodô, Kryvtsov, Bondar, Matvyenko – Marcos Antonio (Maycon, 85e), Stepanenko - Marlos (Solomon, 72e), Alan Patrick (Kovalenko, 78e), Taison (Tetê, 85e) - Moraes Junior (Fernando Dos Santos, 85e). Entraîneur : Luis Castro.



Nikolić - Widmer, Alderete, Van der Werff (Ramires, 73e), Petretta - Xhaka (Marchand, 60e), Campo, Frei - Pululu, Cabral (Ademi, 73e), Stocker (Van Wolfswinskel, 73e). Entraîneur : Marcel Koller.

Commencer un match après deux minutes, ça ne peut pas marcher.C'est pourtant le défi que s'est lancé le FC Bâle ce mardi soir en quarts de finale de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. Absents au marquage, les Suisses sont punis d'entrée par Júnior Moraes qui profite d'une sortie cataclysmique de Nikolić pour lancer la soirée (1-0, 2). Sans surprise, Donetsk monopolise la ballon et Bâle se contente de tenter quelques contres, sans succès. La main mise ukrainienne se fait de plus en plus forte au fil des minutes et les mouvements offensifs s'enchaînent. Et c'est finalement sur l'un d'eux que la frappe contrée de Taison enfonce encore un peu plus son adversaire (2-0, 22). Rarement inquiété, Donetsk manque le chaos lorsque Marcos Antônio trouve la barre à cinq minutes du retour aux vestiaires.Pas de changement de physionomie après la pause : Taison et Marlos percutent toujours autant dans leurs couloirs, tandis que Cabral est trop seul dans son combat à la pointe de l'attaque bâloise. Et ce n'est pas la sortie sur blessure de Taulant Xhaka - frère de - dans l’entre jeu qui change les choses. Bâle tente progressivement de sortir de sa coquille et le même Cabral manque ensuite le cadre sur un petit ballon piqué alors que Pyatov avait déserté sa ligne. Mais c'est finalement Taison qui met fin au suspens en obtenant un penalty sur un énième déboulé, avant qu'Alan Patrick ne transforme (3-0, 75). Dodô s'offre un dernier pion après un contre parfaitement mené plein axe (4-0, 88), avant que l'ancien stéphanois Ricky van Wolfswinkel ne sauve l'honneur pour les Suisses (4-1, 90+2).Rendez-vous est pris avec l'Inter dans six jours.