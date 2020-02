Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Preuve que vous n’êtes pas une personne parfaite, vous n’y connaissez rien en football. Vous avez le droit. Mais vous en avez marre d’être largué à la machine à café lorsque le mois de juin des années pairs arrive. Car oui, que ce soit la Coupe du monde ou l’Euro, tout le monde à votre bureau ne parle que de ça. Et en cette année 2020 vous comptez bien participer aux discussions. Heureusement, vous aimez les challenges et les paris. Alors rejoignez vite la SoFoot Ligue et dans trois mois vous serez un(e) véritable expert(e) du pied ballon. C’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Qui a dit que le mandat présidentiel de Emmanuel Macron n’était pas une réussite ? Certainement ceux qui ne regardent pas la SoFoot Ligue puisque son meneur de jeude son équipeest le nouveau roi de la semaine. Suffisant pour briguer un nouveau mandat ?Oh le coup de tonnerre. Leader du classement général individuel depuis de longues semaines, Mibro a dû laisser son trône àde la Brigade Sud qui a donc fait la nique à ses adversaires.C’est bien connu, avoir le meilleur joueur du championnat aide souvent à être en tête du classement général par équipes. Et lane déroge pas à la règle. Mais l’essentiel est ailleurs puisque la phase de poules du Grand Tournoi est terminée. Bilan ? 5 équipes de D1 déjà éliminées dont Les Isotopes, cinquièmes au classement général. Et 5 équipes de D5 qualifiées pour le tour suivant. Les derniers seront les premiers.Il existe deux types de personnes. Ceux qui vivent dans le passé et ceux qui regardent le présent. Et les 37 d’entre vous qui ont parié sur une victoire de Heracles face à l’Ajax Amsterdam font clairement partie de la seconde catégorie. Une mise à jour qui leur rapporte pas moins de 105 points.D’un côté une équipe de l’Atlético qui galère depuis plusieurs semaines. De l’autre une équipe de Liverpool qui atomise tout sur son passage. C’est donc assez logique de voir less’imposer à Madrid. C’était oublier que lessont peut-être la seule équipe en Europe à réussir à ne pas prendre de buts face aux Reds. Résultat, vous êtes 1284 à repartir avec un 0 pointé.Vous pourrez suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à