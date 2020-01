Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Vous n’y connaissez pas grand chose en football - vous venez d’ailleurs seulement de comprendre la règle du hors-jeu -, mais vous avez un truc en plus : l’intuition. Cette même intuition qui fait que lorsque vous regardez un match avec vos potes vous trouvez toujours le vainqueur. Et même lorsque les prétendus fans de ballon rond vous annoncent que c’est impossible que cette équipe gagne ce match. Et pourtant, au final c’est vous qui avez toujours raison. Alors si vous voulez humilier d’autres addict du football grâce à votre intuition, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Vous vous rappelez du Robinho qui régalait tout le monde au Real Madrid et à Manchester City avec ses dribbles et sa vitesse boltesque ? Et bien désormais il a pris quelques kilos, se fait appeler, joue aux- rien à voir avec Joël -, et ajoute une nouvelle ligne à son palmarès : roi de la semaine de la SoFootLeague.de la teamen a visiblement marre des critiques sur sa première place au classement général individuel.Et les leaders du classement général par équipes sont....(roulements de tambour)...les. Ô surprise. Bon d’accord personne n’est surpris puisqu’ils sont là depuis le début de saison quasiment. Mais les choses sérieuses commencent avec le début du Grand Tournoi par équipes. Et ce sont les Hommes à abattre.Il existe deux catégories de joueurs : ceux qui regardent les cotes. Et ceux qui étudient. Et les 45 qui ont parié sur Willem II sur la pelouse de l’AZ font clairement partis de la seconde catégorie. Car leur cote était incensé pour une équipe qui était classée quatrième et qui avait tapé l’Ajax chez elle. Une connaissance de l’Eredivisie qui rapporte 105 points mérités.Est-ce que vous avez déjà pensé que vous étiez maudits ? C’est en tout cas ce que se sont demandés les 372 personnes qui ont parié sur le FC Porto face à Braga et qui ont vu les potes de Moussa Marega manquer deux penaltys dans le match. Et ce n’est pas les 5 petits points gagnés qui vont les rassurer sur leur malédiction.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à