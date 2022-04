Le Real Madrid se défait facilement de Getafe

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Vázquez, Militão, Alaba (Nacho, 86e), Marcelo - Valverde, Casemiro (Ceballos, 74e), Camavinga - Rodrygo, Benzema (Bale, 74e), Vinícius (Asensio, 83e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Getafe CF (5-3-2) : Soria - Suárez, Djene, Mitrović, Cuenca (Cabaco, 81e), Olivera - Maksimović (Yokuşlu, 86e), Villar (Florentino, 74e), Aleña (Oscar, 45e) - Ünal, Mayoral (Sandro, 45e). Entraîneur : Quique Flores.

Jouer contre les Bleus convient plutôt bien au Real Madrid, en ce moment.Après avoir tapé les3-1 chez eux en début de semaine, les hommes de Carlo Ancelotti se sont chargés des(les Bleus, mais en LV2 espagnol) et se sont imposés sans trop forcer pour conforter leur fauteuil de leader. Lesont très rapidement mis la pression sur leurs voisins du sud, avec un but de Karim Benzema refusé pour hors-jeu dès la troisième minute. Tout en contrôle, le Real Madrid a ensuite enchaîné les occasions : petit filet extérieur de Lucas Vázquez (14), reprise de volée de Fede Valverde (18), enchaînement petit pont et tir de Vinícius (20)... Puis, le jeune crack brésilien a envoyé un sublime centre de l’extérieur du pied pour la tête de Casemiro et l'ouverture du score (1-0, 38). L’autre crack brésilien, Rodrygo, n’était pas loin de faire le break dans la foulée, ratant deux face-à-face avec David Soria (40et 41).La seconde période est venue confirmer, à qui ne l’avait pas compris, que le Real Madrid avait déjà la tête à son match retour contre Chelsea. Lesont ainsi rejoint Thibaut Courtois dans sa sieste, seuls Marcelo (56) et Fede Valverde (63) tentant de rappeler au quartier qu’un match se jouait ce samedi soir. C’était compter sans deux évènements paranormaux : un but de Lúcas Vázquez, laissé seul dans la surface par la défense bleue, et l’entrée de Gareth Bale (74), qui n’était plus apparu sur la pelouse du Bernabéu depuis le 26 février 2020 (soit avant la pandémie !). Le tout sous les sifflets des supporters madrilènes. Enes Ünal a eu beau frapper le poteau (90), le Real était insubmersible, même en faisant tourner.Ils ont désormais douze points d'avance sur Séville, deuxième, et se retrouvent à treize points d'être mathématiquement champions.