Le Real Madrid et le Betis terminent la saison sur un nul

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy (Marcelo, 70e), Nacho, Militão, Carvajal - Kroos (Valverde, 46e), Casemiro (Camavinga, 46e), Modrić (Ceballos, 70e) - Vinícius Júnior, Benzema, Rodrygo (Isco, 70e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Betis (4-2-3-1) : Rui Silva - Sabaly, Pezzella, Bartra, Moreno - Rodríguez, Guardado (Carvalho, 63e) - Fekir (Joaquín, 74e), Canales (Tello, 86e), Juanmi (Borja Iglesias, 73e) - Willian José (Rodri, 63e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Pour la 38et dernière journée de Liga, le Real Madrid et le Betis n'ont pas forcé ce vendredi soir, à Santiago Bernabéu (0-0). Une rencontre marquée par deux, réservés au champion d'Espagne et au vainqueur de la Coupe du Roi mais également par les adieux de Gareth Bale et ceux, forts probables, d'Isco et Marcelo.Sans complexe, lesont monopolisé la possession durant une bonne demi-heure. De quoi permettre, notamment, à Juanmi de placer une tête au-dessus des buts de Thibaut Courtois (15). En face, la réaction a ainsi été sporadique, menée par un Casemiro en forme. Le Brésilien trouvant Luka Modrić à l'entrée de la surface pour une frappe rasante (20) avant de tenter lui-même sa chance, dans la même position, sans guère plus de succès (45).Reprenant la maîtrise de la partie au retour des vestiaires, les Madrilènes se sont immédiatement lancés à l'assaut du but adverse. Oublié dans la surface, Karim Benzema a été le premier à s'illustrer, butant d'un tir puissant sur Rui Silva, pas bien suivi par Rodrygo au rebond (53). Le portiersans cesse sollicité et obligé de se détendre au moment de voir Eduardo Camavinga armer une belle volée sous ses yeux (59). Des séquences éparses et un long calme, avant que Vinícius Júnior ne daigne réveiller les siens d'un enroulé imprécis (82). Scénario reproduit dans la foulée par Benzema (84). Ultime situation de la rencontre, le centre de Cristian Tello pour Joaquín, envoyant sa reprise dans les nuages (87). Une fin de saison en douceur.Le Real Madrid termine donc avec 86 points, tandis que le Betis, cinquième, verra la Ligue Europa. Une belle récompense mais quelque peu frustrante, puisque la Ligue des champions ne se trouvait qu'à trois unités.