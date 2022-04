Le RC Lens inquiet de l’augmentation d’interdictions de déplacement pour les supporters

Interdictions de déplacement : communiqué du Racing #PSGRCL — Racing Club de Lens (@RCLens) April 19, 2022

Bis repetita contre le PSG pour les ultras lensois.Interdits de déplacement le week-end dernier pour le derby du Nord face à Lille (victoire 2-1), la préfecture de Paris compte également empêcher les supporters lensois de se rendre au Parc des Princes. À travers un communiqué officiel , les dirigeants des Sang et Or sont inquiets des restrictions de plus en plus courantes concernant la liberté de déplacements des supporters., peut-on lire sur le site du club., implore les dirigeants à la fin de leur lettre.Les Sang et Or peuvent encore rêver de l'Europe et ont très clairement besoin de leurs supporters pour y arriver.