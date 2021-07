Le Raja Casablanca remporte la Coupe de la Confédération africaine

Raja Casablanca 2 - 1 JS Kabylie

Raja Casablanca (4-2-3-1) : Zniti - Soukhal, Haddad, Hadhoudi, Madkour - Arjoune, El Wardi - Benhalib (Azrida, 58e), Hafidi (Ngoma, 71e), Rahimi (Al Makaazi, 90e+1) - Malango (Nanah, 90e+1). Entraîneur : Lassaad Chabbi.

JS Kabylie (3-5-2) : Benbot - Kerroum, Ait Abdessalem, Souyad - Raiah (Hamroune, 46e), Benabdi, Benchaira, Oukaci (Boualia, 69e), Bencherifa - Bensayah (Tabal, 76e), Boulahia (Nezla, 76e). Entraîneur : Denis Lavagne.

AB

Dans la fournaise du Stade de l'Amitié de Cotonou, le Raja Casablanca a disposé de la JS Kabylie (2-1) pour remporter la Coupe de la Confédération, son troisième sacre dans la compétition.Les Marocains entrent dans le vif du sujet sans attendre. Cinq minutes suffisent en effet à Soufiane Rahimi lancé dans la profondeur par Omar Arjoune, pour éliminer Oussama Benbot d’un crochet et conclure dans le but vide. Dans la foulée, l’apathie défensive de la JSK laisse tout le temps à Ben Malango qui se retourne dans la surface et place son ballon pour le break. Totalement décontractés, lesvoient ensuite les boulets de canon d’Abdelilah Hafidi (33) et Rahimi (39) frôler par deux fois les cages de Benbot.Il n’en fallait pas plus pour réveiller les Kabyles, conscients de ne plus avoir grand-chose à perdre. Zakaria Boulahia profite ainsi d’un cafouillage d’entrée de seconde période pour fusiller Anas Zniti à ras-de-terre et réduire l’écart. Le scénario bascule un peu plus avec l’expulsion d’Arjoune, coupable d’une reprise de volée dans le visage de Juba Oukaci (63). Le Raja résiste et procède en contre, à l’image de Malango qui perd un nouveau face à face avec Benbot (72). L'ultime coup de casque de l'entrant Kouceila Boulahia (90+1) ne changera rien, les Lions du Djurdjura s'inclinent.résonnera encore très fort dans les rues de Casablanca.