Le PSG ne peut plus prêter de joueurs

Dures lois que celles de la FIFA.Avec huit joueurs de plus de 21 ans déjà prêtés par le club de la capitale à l’étranger, le PSG ne peut plus procéder de la sorte pour dégraisser son effectif cet hiver. L’instance mondiale du football, la FIFA, refuse que plus de huit joueurs de 21 ans ou plus soient prêtés à des clubs étrangers. Sauf si l’un des joueurs en prêt est cédé définitivement au cours du mercato.Face à ces restrictions, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas d’autres choix que d’effectuer des transferts secs pour leurs indésirables. Côté rumeurs, Pablo Sarabia serait proche d’aller trouver du temps de jeu du côté de l’Angleterre et de Wolverhampton , même si d’autres prétendants sont toujours dans la course. L’Espagnol déplore en effet le manque de temps de jeu, il avait notamment été prêté au Sporting Portugal la saison dernière. Nouveau feuilleton mercato en perspective pour les indésirables du PSG.