Le PSG croqué par Chelsea

Bouhaddi- Lawrence, De Almeida, Illestedt, Karchaoui - Jean-François (Traoré, 77e), Groenen (Cascarino, 70e), Fazer, Geyoro - Diani, Bachmann. Entraîneur : Gérard Prêcheur.



Berger - Mjelde, Bright, Buchanan, Eriksson - Cuthbert, Ingle (Périsset, 90e) - Charles, Harder (Fleming 77e), Reiten (Kaneryd, 77e) - Kerr. Entraîneuse : Emma Hayes.



Arsenal, Chelsea... On ne nous avait pas parlé d'un Brexit il n'y a pas si longtemps ?Opposées aux triples championnes d’Angleterre en titre, les Parisiennes étaient attendues dès cette première journée de Ligue des Champions jeudi soir. Et comme Arsenal la veille à Lyon , Chelsea a sorti les muscles pour dominer sans trembler le PSG.Chelsea a vite pris le dessus dans les débats au stade Jean-Bouin, se créant rapidement une occasion par Sam Kerr, qui a buté sur Sarah Bouhaddi (10). Après une première alerte, la sanction est venue de Millie Bright au deuxième poteau, avec une reprise de volée sur un centre parfait de Guro Reiten. Privées à la dernière minute de leur milieu Lieke Martens, les Parisiennes n’ont jamais réussi à mettre leur jeu en place et à se montrer dangereuses dans le premier acte : les Londoniennes ont tiré huit fois au but, une fois seulement pour les joueuses de Gérard Prêcheur.Ça n’a pas été beaucoup mieux en deuxième période malgré de meilleures intentions. Kadidiatou Diani a fait passer deux (légers) frissons dans la défense anglaise avant que Sam Kerr (58) et Pernille Harder (68) ne lui répondent, sans succès non plus. Les joueuses de Chelsea ont ensuite pris le jeu à leur compte, faisant tranquillement tourner le chronomètre, empochant ainsi un succès plein de sérénité. Pour les Parisiennes, il s’agira de réagir dès la semaine prochaine sur le terrain du Real Madrid.Elles ne comptent pas quatorze Ligues des champions, mais ce ne sera pas non plus Gijón ou Valladolid.